Piano Strategico del Turismo Veneto 2025-2027 approvato dal Consiglio regionale: innovazione, sostenibilità e governance per un turismo di eccellenza

“Il Piano Strategico del Turismo Veneto 2025-2027 gioca un ruolo cruciale nella definizione del futuro della destinazione, rappresentando uno strumento di governance integrata che orienta lo sviluppo sostenibile e competitivo del settore. Il piano, infatti, è stato elaborato attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto oltre 200 stakeholder, rappresentanti istituzionali e organizzazioni settoriali, garantendo una visione condivisa e coesa. Tutti saranno parte attiva e protagonisti del cambiamento, affinché il nostro modello turistico diventi un sistema integrato e sostenibile. Il piano mira a consolidare il Veneto come una destinazione turistica leader a livello nazionale e internazionale, promuovendo crescita economica, occupazione e formazione professionale, in un’ottica di sostenibilità e adattabilità.”. Così l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, commenta l’approvazione in Consiglio regionale del Piano Strategico del Turismo veneto 2025-2027. “Essere un Veneto Aperto, Attento, Attivo, Attuale è la strada che vogliamo percorrere per sostenere la crescita di una industria turistica matura che ha bisogno di investimenti e innovazione per continuare ad essere attrattiva e capace di affrontare le sfide future con visione e concretezza – prosegue Caner -. L’obiettivo condiviso è quello di promuovere la destagionalizzazione e la sostenibilità come elementi fondanti per un’offerta turistica permanente, attraverso una governance territoriale evoluta, che rafforzi l’inclusività e integri le comunità locali. Incentiveremo l’innovazione e la collaborazione tra attori del settore attraverso strumenti come l’Osservatorio Turistico Regionale Federato senza mai perdere di vista l’importanza della comunicazione e della valorizzazione delle identità locali”. “La stesura del Piano – conclude l’Assessore al Turismo – è il risultato del grande lavoro di squadra coordinato in questi mesi con tempestività e professionalità dai funzionari della Direzione Turismo, che insieme ai facilitatori della SL&A, hanno saputo condividere con gli operatori e le associazioni del settore le idee e la visione stessa alla base del Piano. Desidero in particolar modo ringraziare anche i componenti della cabina di regia, i chairperson e tutti i partecipanti ai tavoli, per aver capito e condiviso la missione che c’eravamo prefissati, contribuendo attivamente alla realizzazione del Piano che accompagnerà lo sviluppo futuro del turismo in Veneto.