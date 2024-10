Perché proteggere il tuo indirizzo IP e come i criminali informatici lo usano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un indirizzo IP è paragonabile a un numero di telefono: un codice numerico che ti identifica e consente la comunicazione con altri dispositivi. Composto da una serie univoca di numeri separati da punti (ad esempio, 192.168.1.30), l’indirizzo IP viene assegnato a ogni dispositivo per identificarlo su Internet e consentirgli di accedere a siti web o comunicare in rete. Può essere statico, se la macchina è sempre connessa, o dinamico, se il dispositivo viene riavviato frequentemente.

La gestione globale degli indirizzi IP è affidata all’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che ne controlla l’assegnazione e l’accesso a determinate risorse. Questa gestione avviene in modo automatico senza l’intervento diretto dell’utente. Trovare il proprio indirizzo IP è semplice: su Windows, basta utilizzare il comando “ipconfig” nel prompt dei comandi, mentre su Mac OS si può controllare dal pannello “Rete” nelle Preferenze di Sistema.

La Consumer Technology Association consiglia agli utenti di proteggere il proprio indirizzo IP, paragonandolo alla protezione del proprio indirizzo di casa. I criminali informatici possono sfruttare l’IP per tracciare la tua posizione geografica, spiare le tue attività online e accedere a dati sensibili come informazioni finanziarie. Possono persino fingere di essere te per scaricare contenuti illegali o lanciare attacchi DDoS, che sovraccaricano i siti di traffico, compromettendo la sicurezza.

Per proteggerti, è consigliabile disconnettersi regolarmente da Internet o riavviare il router, poiché cambiare l’indirizzo IP rende più difficile il tracciamento. Aggiornare costantemente il firewall e il router è essenziale per evitare che hacker possano intercettare il traffico web o sfruttare falle di sicurezza. Inoltre, imposta una password complessa per il router, composta da almeno 16 caratteri che includano lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli.

Evita di cliccare su link o allegati sospetti e controlla attentamente le email che ricevi, verificando l’URL e prestando attenzione a eventuali errori di ortografia o anomalie che possano indicare tentativi di phishing. Regola le impostazioni della privacy sui tuoi profili online, limitando la visibilità delle informazioni personali solo alle persone che conosci.

Infine, l’utilizzo di una VPN (rete privata virtuale) può crittografare la tua connessione Internet, proteggendo la tua attività online. Anche l’uso di gestori di password è raccomandato per mantenere al sicuro le tue informazioni personali all’interno di una cassaforte crittografata.