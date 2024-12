Per Natale a Bassano parcheggio centrale gratuito nelle prime 2 ore: un’idea per dare una scossa a Vicenza?

Un’idea vincente che Vicenza dovrebbe imitare: il parcheggio gratuito per due ore nel periodo natalizio

In un periodo in cui le città competono per attrarre visitatori e rilanciare il commercio locale, spicca l’iniziativa che torna anche quest’anno: la gratuità delle prime due ore di sosta al parcheggio “Le Piazze”, attiva a partire da oggi, venerdì 6 dicembre 2024. Un gesto semplice ma significativo, che favorisce chi sceglie di vivere il centro storico per fare acquisti natalizi o partecipare alle tante attività in programma fino al 6 gennaio 2025.

Il parcheggio gratuito per due ore è molto più di un incentivo economico: è una dichiarazione di fiducia verso cittadini e commercianti, un invito a riscoprire la bellezza e la vitalità del centro storico. Lasciare l’auto in un’area comoda, strategicamente vicina al cuore della città, senza preoccuparsi subito della spesa per il parcheggio, rende più piacevole l’esperienza dello shopping natalizio e della partecipazione agli eventi culturali.

Questo esempio virtuoso merita di essere imitato da altre città, tra cui Vicenza. Con una simile iniziativa, anche il capoluogo berico potrebbe dare una spinta concreta al commercio locale, incentivare il turismo e offrire una risposta tangibile alle difficoltà che spesso frenano i cittadini dal recarsi in centro.

In un periodo come quello natalizio, in cui la condivisione e il senso di comunità sono al centro, azioni come questa dimostrano che è possibile bilanciare esigenze economiche e qualità della vita urbana. Sarebbe un bel regalo di Natale per i vicentini vedere un provvedimento simile realizzarsi, creando un’esperienza più accessibile e attrattiva per tutti.

Vicenza è pronta a raccogliere questa sfida? L’esempio c’è, basta seguire la strada tracciata.