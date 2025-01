Paura dell’altezza: come far fronte a questa fobia da non confondere con la vertigine che preoccupa una persona su 20

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Per alcuni, osservare Milano dall’alto del Pirellone è un piacere; per altri, invece, rappresenta una sfida insormontabile. La paura delle altezze, nota come acrofobia, colpisce tra il 3% e il 6% della popolazione, trasformandosi talvolta in una vera e propria limitazione.

L’acrofobia è definita come una paura irrazionale ed eccessiva delle altezze, considerata un disturbo d’ansia. Questa condizione si manifesta con sintomi come ansia, sudorazione, palpitazioni e persino paralisi quando si affrontano situazioni come salire su una scala o avvicinarsi a un balcone. Lo psicologo Vincent Trybou, intervistato dalla rivista Santé, spiega che il cervello di chi soffre di questa fobia tende a immaginare scenari catastrofici. “Ad esempio, se una persona si trova su un ponte, potrebbe convincersi che il guardrail cederà, alimentando l’ansia e rafforzando l’idea che la situazione sia pericolosa”, afferma l’esperto.

È importante distinguere l’acrofobia dalle vertigini: mentre queste ultime hanno origine fisiologica, la paura delle altezze ha radici psicologiche. Secondo gli psicologi, identificare la causa della fobia è cruciale. Può derivare da un trauma passato, come una caduta, da un temperamento particolarmente ansioso o da avvertimenti eccessivi ricevuti durante l’infanzia.

Soluzioni per superare l’acrofobia

Per affrontare questa paura, la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è tra le opzioni più efficaci. Questa tecnica aiuta a modificare i comportamenti problematici attraverso un apprendimento graduale, consentendo alla persona di sostituire le reazioni fobiche con altre più funzionali. Anche l’ipnosi e la tecnica EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari) possono rivelarsi utili.

“È fondamentale affrontare gradualmente le situazioni temute per mostrare al cervello che non sono pericolose, interrompendo così i meccanismi di ansia”, spiega Trybou.

Altre tecniche includono la sofrologia, la meditazione e l’uso della realtà virtuale. Il dottor Vincent Valinducq sottolinea che i visori per la realtà aumentata possono offrire un valido supporto, permettendo alle persone di confrontarsi in modo sicuro con le proprie paure.

Superare l’acrofobia richiede pazienza e un percorso terapeutico mirato, ma con gli strumenti giusti è possibile riconquistare sicurezza e serenità.