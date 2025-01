Partito Democratico di Vicenza: Giacomin passa il testimone a Bez

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Davide Giacomin, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Vicenza, in cui annuncia le proprie dimissioni per ragioni professionali. Passa il testimone a Giacomo Bez.

“Nelle ultime due settimane – scrive Giacomin – ho riflettuto profondamente sul mio ruolo all’interno del Partito Democratico e sul mio impegno politico nella città di Vicenza. È con grande senso di responsabilità che condivido con voi una decisione importante.

A causa di un aumento delle responsabilità professionali, che richiedono la mia massima attenzione, mi trovo nella necessità di rivedere i miei incarichi. Ricoprire contemporaneamente il ruolo di capogruppo in città e quello di segretario provinciale del Partito Democratico non mi permette di lavorare con la completezza e la dedizione che questi incarichi meritano.

Quest’anno rappresenta una sfida cruciale per il Partito Democratico e per tutto il centrosinistra. Le elezioni regionali si avvicinano e ci troviamo di fronte a un’opportunità irripetibile: con il centrodestra diviso e con la probabile assenza di Luca Zaia come candidato presidente. Il nostro impegno può fare la differenza. Abbiamo la possibilità di costruire un’alternativa concreta e credibile, lavorando sui temi che stanno a cuore ai cittadini:

Sanità pubblica, per garantire accesso e qualità a tutti;

Case popolari, per rispondere alle crescenti esigenze abitative;

Politiche per i giovani, per dare loro prospettive di futuro e lavoro;

Sviluppo sostenibile, per un territorio più vivibile e rispettoso dell’ambiente;

Diritti e inclusione, per una società più giusta.

Per affrontare questa sfida, il Partito Democratico vicentino deve essere pronto, coeso e organizzato. Per questo motivo, ho deciso di lasciare il ruolo di capogruppo in città.

Il mio successore sarà Giacomo Bez, al quale auguro buon lavoro. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con grande competenza e passione, portando avanti le battaglie e le priorità del nostro gruppo consiliare.

Continuerò comunque il mio lavoro sul territorio come consigliere comunale, sempre al servizio dei cittadini e dei quartieri. Questa scelta mi consentirà di dedicarmi pienamente al mio ruolo di segretario provinciale, lavorando con energia e determinazione per costruire una squadra forte e capace di portare avanti le istanze del nostro territorio nelle prossime elezioni regionali.

Sono convinto che, insieme, possiamo dare una svolta al futuro della nostra regione. Il mio impegno resta fermo e deciso: lavorare per un Partito Democratico protagonista e vicino ai bisogni delle persone”.