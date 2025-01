“Paolo e Orgiano” de L’Archibugio: teatro amatoriale protagonista a Montecchio

La Stagione teatrale 2024-25 del Comune di Montecchio Maggiore, organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, prosegue con un nuovo appuntamento dedicato al teatro amatoriale, realizzato in collaborazione con F.I.T.A. Vicenza: alle 21.00 di giovedì 16 gennaio, il palco del Cinema Teatro San Pietro di via Matteotti ospiterà la Compagnia L’Archibugio con lo spettacolo “Paolo e Orgiano”. La rappresentazione narra di una vicenda seicentesca ispirata agli archivi della Serenissima, che potrebbe ricordare “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Un dramma che racconta la figura di un nobile, accusato di soprusi, violenze e matrimoni impediti. Sullo sfondo dei Colli Berici, si intrecciano storie di oppressione e lotta, arricchite da un’attenta ricostruzione storica e linguistica. Il testo e la regia sono di Giovanni Florio, a partire dagli studi del professor Claudio Povolo. L’appuntamento, fuori abbonamento, ha un biglietto d’ingresso a 5 euro, acquistabile direttamente a teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I successivi eventi della stagione teatrale 2024/25 sono: il 28 gennaio “Il sequestro” con Roberto Ciufoli e Nino Formicola; il 5 febbraio “Number 23” con Federico Buffa; il 19 febbraio “La malattia dell’ostrica” con Claudio Morici; il 6 marzo “Donne nella mia vita” con Claudia Penoni; il 23 marzo “Balasso fa Ruzante” con Natalino Balasso; il 3 aprile “4/3/1943… Lucio Dalla!” con Cesare Bocci.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Gli spettacoli di teatro amatoriale sono realizzati in collaborazione con F.I.T.A. Vicenza.

Gli organizzatori desiderano ringraziare gli sponsor che sostengono la Stagione Teatrale montecchiana:FIS – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, BCC Vicentino Pojana Maggiore, Studio Palma avvocati e commercialisti, Axera TLC & ICT Solutions, St Powder Coatings, tutti di Montecchio Maggiore. Anche quest’anno Montecchio Maggiore fa parte della rete Teatri Vi.Vi.: gli abbonati della stagione al San Pietro avranno diritto alla card che darà accesso agevolato agli spettacoli ospitati negli altri teatri del circuito ad Arzignano, Bassano, Lonigo, Noventa, Schio, Thiene e Vicenza.

