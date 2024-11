Ospedale di Asiago, attivato il nuovo centro trasfusionale

È stato attivato in questi giorni il nuovo Centro Trasfusionale dell’ospedale di Asiago, frutto di un intervento di riqualificazione del valore di circa 100 mila euro. Il servizio infatti, un tempo nel fabbricato del vecchio ospedale per il quale è prevista la demolizione, è stato ricollocato nei locali dell’ex camera calda del vecchio Pronto Soccorso, che invece saranno mantenuti e sono stati completamente rinnovati per questa nuova destinazione d’uso.

Il risultato è un Centro Trasfusionale completamente nuovo nelle dotazioni e negli arredi (quelli definitivi, in fase di acquisto, arriveranno nelle prossime settimane), più accogliente e moderno, composto da accettazione e sala di attesa, una sala donazioni con 4 poltrone, un locale per il ristoro dei donatori, un ambulatorio e un piccolo deposito.

«Siamo lieti di poter offrire d’ora in avanti ai donatori dell’Altopiano un ambiente completamente rinnovato e più accogliente – spiega il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -, perché il loro contributo è davvero fondamentale ed espressione di una generosità che non può e non deve mai essere data per scontata».