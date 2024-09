Nuovo Piano degli Interventi, al via gli incontri nei quartieri

Servizi, scuole, mobilità, verde pubblico, ambiente, trasporti, cultura, spazi di aggregazione: la Vicenza del futuro nascerà dalla partecipazione dei cittadini, attraverso 12 incontri nei quartieri nei quali tra settembre ed ottobre si raccoglieranno idee e soluzioni in vista del nuovo Piano degli Interventi del Comune.«Il percorso partecipativo “Vicenzascolta” offre l’opportunità ai cittadini di rispondere a queste domande e indicare all’amministrazione comunale le priorità di intervento – dichiara l’assessore Cristina Balbi -. Un totale di 12 incontri-laboratori, due per zona, tra l’11 settembre e il 14 ottobre, nei quali emergerà il punto di vista degli abitanti, dopo una fase che ha visto coinvolti tutti i produttori di servizi, tra assessorati, aziende, cooperative, categorie economiche e associazioni».Tutti possono intervenire e il confronto sarà strutturato da professionisti esterni, a partire da una disamina di ciò che caratterizza attualmente i quartieri, per arrivare a definire specifiche soluzioni per quanto concerne le modalità di accesso e di funzionamento dei servizi esistenti, i possibili utilizzi o riutilizzi di spazi aperti e chiusi, il potenziamento delle connessioni tra diverse aree o con il centro.I risultati del percorso partecipativo contribuiranno a definire il Piano degli interventi, il documento che fissa la visione strategica della città dei prossimi anni, tracciando le linee per una pianificazione urbanistica che includa servizi, sostenibilità, mobilità, imprese, università. Di fatto, una sorta di agenda per operare nei quartieri, migliorandone la vivibilità, in via di formazione presso l’assessorato allo Sviluppo economico e al territorio.Sabato 19 ottobre alle 10 a palazzo Cordellina si terrà un incontro pubblico conclusivo che farà sintesi dei 12 organizzati sul territorio.I cittadini interessati a partecipare agli eventi nei quartieri possono già iscriversi tramite il sito del Comune.