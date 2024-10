Nuova sede universitaria San Biagio: Rucco: “Un nostro progetto realizzato, ringrazio Possamai per averci creduto”

L’ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco (FdI) interviene in merito all’inaugurazione, stamane, della sede universitaria IUAV a San Biagio, Vicenza.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“È con grande soddisfazione – scrive – che oggi vediamo concretizzarsi un progetto a cui la nostra amministrazione ha creduto e lavorato con impegno: l’arrivo dello IUAV a Vicenza e la riqualificazione della sede ex ACI. Questa scelta, presa durante la mia amministrazione, non solo ha permesso a Vicenza di accogliere una nuova istituzione universitaria, ma ha anche ridato vita a uno spazio che rappresentava una risorsa inutilizzata per la città.

Con l’inaugurazione della sede di San Biagio, Vicenza si arricchisce ulteriormente e diventa sede universitaria per ben tre prestigiosi atenei: Venezia, con lo IUAV a San Biagio; Verona, con la sede in Viale Margherita; e Padova, con le sedi dell’Ex GIL e di San Nicola. Tutte le principali università venete sono ora presenti nella nostra città, rafforzando il suo ruolo di polo formativo e culturale di rilievo.

Ringrazio il sindaco Possamai per aver creduto, come noi abbiamo fatto, in questo progetto. La sinergia tra le diverse amministrazioni ha reso possibile questo traguardo e ora, guardando al futuro, è fondamentale proseguire su questa strada.

Le ex carceri di Vicenza potrebbero rappresentare un’opportunità di espansione per lo IUAV, considerando che la sede ex ACI, tra qualche anno, potrebbe non essere più sufficiente a soddisfare le esigenze di crescita dell’ateneo. La presenza universitaria è un motore per lo sviluppo e la rigenerazione urbana, oltre che un elemento chiave per contrastare il degrado nei quartieri circostanti.

Questo è solo una delle tappe di un percorso che darà alla nostra città nuove opportunità e prospettive”.