Noventa Vicentina: restyling per via Masotto

Sindaco Mattia Veronese: “Un intervento per migliorare la sicurezza e il decoro urbano del nostro centro”

A Noventa Vicentina proseguono gli interventi di riqualificazione urbana, questa volta con il restyling del marciapiede lato destro di via Umberto Masotto. Dopo la sistemazione del lato sinistro della strada, completata nella primavera scorsa con un investimento di 88mila euro, l’amministrazione comunale è ora impegnata a migliorare la sicurezza e il decoro anche dell’altro lato della via, frequentata da residenti e clienti degli esercizi commerciali.

L’intervento attuale prevede non solo la riasfaltatura, ma anche la rimessa in quota del marciapiede, in modo da uniformarlo all’altezza della cordonata in trachite e agli accessi degli edifici adiacenti. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 24mila euro.

“Questo intervento – ha dichiarato il sindaco Mattia Veronese – si inserisce nel piano di manutenzioni che la nostra amministrazione sta portando avanti per migliorare la qualità delle infrastrutture nel centro urbano. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei pedoni e rendere le nostre strade più belle e funzionali, venendo incontro anche alle esigenze degli esercenti e dei cittadini che vivono e lavorano lungo questa importante arteria. Siamo soddisfatti di poter restituire ai noventani un marciapiede rinnovato, a beneficio della mobilità e del decoro del paese.”