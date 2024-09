Nel Veronese nasce il Parco degli Olivi

È stato inaugurato a Cavaion Veronese (VR) il “Parco degli Olivi”, progetto firmato dal Comune di Cavaion Veronese insieme al Consorzio di tutela dell’olio Garda DOP.

Si tratta di un vero e proprio oliveto didattico dell’olio Garda DOP, uno spazio aperto a tutti in ogni momento dell’anno dove poter entrare in contatto con la cultura olivicola del territorio, la storia e le caratteristiche del prezioso “oro verde” che viene prodotto in questa zona: l’olio Garda DOP.

Il taglio del nastro da parte della Sindaca Sabrina Tramonte e del Presidente del Consorzio olio del Garda DOP Simone Padovani, e la benedizione con l’olivo da parte del parroco di Cavaion don Daniele Granuzzo, sono avvenuti ieri, venerdì 6 settembre, nell’ambito di WardaGarda, il festival dedicato all’olio Garda Dop e al suo entroterra.

Presenti all’inaugurazione molte autorità tra cui i sindaci dei comuni del territorio e la Provincia di Verona, rappresentata dal consigliere Maria Orietta Gaiulli.

“Oggi celebriamo il nostro prodotto più rappresentativo – ha commentato Sabrina Tramonte, Sindaco di Cavaion Veronese – e lo facciamo in uno spazio che, come amministrazione, abbiamo fortemente voluto, nella convinzione che la millenaria cultura dell’olivicoltura gardesana meritasse un luogo speciale dedicato al nostro prezioso olio Garda DOP. Un progetto che abbiamo realizzato anche grazie alla collaborazione con il Consorzio di Tutela, che abbiamo l’orgoglio di ospitare nel nostro paese.

Un’area verde unica nel suo genere, che vuol essere luogo della memoria e della cultura ma anche laboratorio a cielo aperto, dove bambini, studenti ed appassionati potranno partecipare a visite guidate e degustazioni di olio Garda DOP”.

“È un grande orgoglio aver lavorato al fianco del Comune di Cavaion per il progetto che oggi inauguriamo – ha sottolineato l’Avv. Simone Padovani, presidente del Consorzio olio Garda DOP – siamo riusciti a realizzare un percorso di apprendimento tra gli olivi identificato da totem che illustrano zona di produzione, storia, metodo di ottenimento e caratteristiche dell’olio. Un luogo in cui cultura e conoscenza si intrecciano, permettendo ai visitatori di scoprire tutte le stagioni dell’olivo e il suo prodotto più prezioso: l’olio Garda DOP. Uno spazio con il quale omaggiamo anche il lavoro dei nostri olivicoltori che con impegno e tenacia mantengono viva l’olivicoltura gardesana. Per questo ringraziamo, a nome di tutti i nostri consorziati, l’Amministrazione Comunale di Cavaion che ha voluto dare un bel segnale inaugurando il Parco degli Olivi nell’ambito di WardaGarda, il festival dell’olio Garda DOP e la Camera di Commercio di Verona che ha condiviso e sostenuto economicamente questo progetto”.

Giunto all’8^ edizione, il Festival WardaGarda ha dato vita ad un viaggio dedicato ad appassionati e curiosi pronti a scoprire tutte le qualità dell’olio Garda DOP;un percorso di conoscenza che ha preso il via venerdì 6 settembre proprio dal “Parco degli Olivi” e che proseguirà nella giornata di sabato 7 settembre con una speciale visita con degustazione guidata proprio all’interno del Parco.

Il Parco degli Olivi

Sono 170 le piante di olivo messe a dimora nei pressi di Casa Berengario, sede del Consorzio di tutela, suddivise nelle principali varietà dell’areale gardesano: Casaliva, Frantoio e Leccino.

All’interno dell’oliveto è stato allestito, grazie al contributo della Camera di Commercio di Verona, un percorso didattico tra gli olivi, con appositi totem informativi dove sono illustrate le principali informazioni sull’olio Garda DOP: zona di produzione, storia, metodo di ottenimento e caratteristiche dell’olio.

Obiettivo dichiarato dell’Amministrazione di Cavaion Veronese proprietaria dell’oliveto e del Consorzio di tutela dell’olio Garda DOP che ne cura la gestione è far vivere il “Parco degli Olivi”, oltre che come nuovo parco pubblico, come luogo di conoscenza, spazio in cui si potranno organizzare visite guidate e degustazioni di olio Garda DOP, proponendo attività formative ed informative a bambini, studenti ed appassionati che potranno assistere e meglio conoscere le diverse fasi della pianta; dalla fioritura alla raccolta.

Un Parco che sarà anche luogo della memoria, in cui preservare e tramandare la storia millenaria dell’olivicoltura gardesana che, nel corso dei secoli, ha plasmato le sponde del lago, oggi conosciute nel mondo proprio per gli oliveti che ne ricamano i pendii.

Il “Parco degli Olivi” di Casa Berengario non sarà solo un giardino speciale ed unico ma, come ogni oliveto che si rispetti, terrà fede al suo ruolo produttivo: nasce qui, infatti, l’olio Garda DOP che il Consorzio di tutela utilizza per le proprie attività di promozione e valorizzazione, vestendolo con la bottiglia istituzionale ed il logo del Consorzio; e sempre da questi olivi si ricava l’olio Garda DOP che l’Amministrazione di Cavaion Veronese personalizza con l’etichetta comunale allo scopo di promuovere i prodotti di qualità del proprio territorio.