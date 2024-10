Mondo – In Norvegia le auto elettriche superano quelle a benzina (ma lì è un’altra storia)

Una rivoluzione silenziosa, ma evidente nelle strade di Oslo: in Norvegia, le auto elettriche hanno ormai superato quelle a benzina, con un impatto diretto sulla qualità dell’aria. Le emissioni di CO2 sono diminuite del 30% negli ultimi dieci anni. Vi è da dire che in Norvegia ci sono grandi vantaggi per l’acquisto di auto elettriche: sono esenti dall’IVA, un risparmio del 25%, pari a quasi 10.000 euro su un’auto da 40.000 euro. Le auto a benzina o diesel, invece, sono tassate al 100%, quindi una vettura che costerebbe 40.000 euro finisce per costarne più di 80.000.

I benefici non riguardano solo l’acquisto. Nel quotidiano, gli automobilisti elettrici pagano meno pedaggi: Con un’auto tradizionale paghi 6 euro per entrare in città, con un’auto elettrica solo 3 euro. Inoltre, il parcheggio è scontato del 30%, e nei fine settimana si possono utilizzare le corsie riservate a bus e taxi.

Tuttavia, guidare elettrico in Norvegia non è senza difficoltà, soprattutto d’inverno, quando le temperature scendono fino a -15 gradi e l’autonomia delle batterie si riduce. “In estate abbiamo un’autonomia di 650 chilometri, che scende a 400 o 450 in inverno, ma non è un problema: le stazioni di ricarica sono ovunque”, spiega un automobilista. Ricaricare l’auto è semplice: non servono applicazioni o abbonamenti, si può pagare con una normale carta bancaria (a differenza che in Italia).

Il segreto del successo norvegese risiede nell’energia idroelettrica. “Grazie a essa, quando ricarichiamo le batterie, l’energia è pulita, ed è importante per i norvegesi”, spiega Oyvind Solberg Thorsen, direttore del Consiglio per l’informazione sul traffico stradale. Tuttavia, un terzo delle auto in circolazione in Norvegia è ancora diesel, ma è solo questione di tempo prima che scompaiano, afferma Thorsen.

Lo scorso mese, il 94% delle auto vendute in Norvegia erano elettriche, contro il 16% in Francia. A livello europeo, solo il 12% delle nuove auto vendute è elettrico, ma mentre il mercato europeo rallenta, la Norvegia diventa sempre più un Eldorado per i produttori di veicoli elettrici. Marchi come Lucid Motors e Polestar, insieme al cinese Dongfeng, sono presenti ovunque a Oslo, con auto che arrivano a costare anche 160.000 euro.

La Norvegia ora punta a elettrificare anche i veicoli commerciali. Dal 1° novembre, tutti i taxi dovranno essere a zero emissioni. “Tutti i nostri autobus sono già elettrici, così come i traghetti”, afferma Portvik, responsabile della mobilità elettrica di Oslo. Il prossimo obiettivo? I camion. Il Paese si impegna a vendere solo veicoli nuovi a zero emissioni entro il 2025, dieci anni prima del resto dell’Unione Europea.