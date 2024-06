MONDO – Caldo record in India (45°): muoiono 33 agenti elettorali

Tutti i record di temperatura sono stati superati in India, dove il caldo estremo sta causando un tragico bilancio umano. Nell’Uttar Pradesh, almeno 33 agenti elettorali sono morti in un solo giorno a causa del forte caldo, mentre il Paese si prepara ad eleggere il proprio Primo Ministro entro questa domenica. A questi decessi si aggiungono numerose altre vittime registrate in tutto il Paese. Secondo il Dipartimento meteorologico indiano, le temperature a Jhansi, nello stato settentrionale, hanno raggiunto i 46,9 gradi Celsius.

Navdeep Rinwa, capo elettore dello stato di Uttar Pradesh, ha annunciato che un risarcimento finanziario di 1,5 milioni di rupie (circa 18.000 dollari) sarà erogato alle famiglie dei defunti. In un altro tragico episodio nella città di Ballia, un uomo è morto dopo aver perso conoscenza mentre era in coda per votare.

L’India, che abitualmente affronta temperature torride nella stagione calda, quest’anno sta sperimentando ondate di calore particolarmente eccezionali. Gli scienziati attribuiscono queste ondate di calore più frequenti e intense al cambiamento climatico.

Quasi un miliardo di indiani, corrispondente al 10% della popolazione mondiale, sarà chiamato alle urne fino a questa domenica. Secondo diversi sondaggi, il primo ministro nazionalista indù Narendra Modi potrebbe ottenere un terzo mandato consecutivo. I risultati ufficiali saranno annunciati martedì.