Manifattura veneta: calano ordini e produzione

La produzione industriale della manifattura veneta registra una contrazione dell’1,9% nel terzo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più marcato il calo degli ordini: -3,4% dall’estero e -1,1% dal mercato interno.

Questi dati emergono dall’indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere, presentata oggi a Treviso dal presidente del sistema camerale regionale, Antonio Santocono. “Preoccupa particolarmente – ha sottolineato – il dato sugli ordini internazionali, che segnano una flessione non solo rispetto all’anno scorso ma anche sul breve periodo, dopo il lieve rimbalzo osservato nel trimestre precedente. Le difficoltà del settore automotive in Germania, unite alla frettolosa politica europea di transizione dai motori endotermici e al rincaro dei listini, destano preoccupazione per le ripercussioni sulla filiera veneta”.

L’indagine, condotta su un campione di 1.300 aziende, evidenzia sofferenze significative in alcuni settori: la moda (-7,1%), i metalli (-6,9%) e le macchine elettroniche ed elettriche (-5%).