Ma che Springfield?  Gli unici e autentici “magnagàti” siamo noi

Bericus

Perché noi vicentini non protestiamo?

Ma come, sono cinquecento anni che conviviamo con la nomea di essere “divoratori di felini”.

Con questa immagine siamo passati alla storia, e probabilmente ce ne vorranno altri cinquecento di anni per scrollarcela di dosso. Ammesso che ci riusciamo.

E dopo tutte le fatiche per rintuzzare le ironie dei nostri vicini padovani (gran dotòri) e veronesi (gran signori), una cittadina dell’Ohio, fondata nel 1801, quando noi eravamo persino stanchi di calcare le scene della storia ( il nome Vincentia o Vicentia è attestato dapprima nella forma dell’ etnico Veicetinos in un’iscrizione del 135 a.C, poi da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, e da Tacito nelle Historiae) si arroga il diritto di contestare la nostra primogenitura come “magnagàti”.

A noi non interessa nulla delle elezioni americane, delle fake news secondo cui a Springfield girano orde di clandestini che spolpano vivi i gatti della pacifica middleclass wasp, casette a due piani e giardino sul retro, a noi non interessa se un mentecatto come Donald Trump, spalleggiato dai suoi sodali Vance e Musk, ne ha fatto un argomento di dibattito nello scontro televisivo con Kamala Harris.

No, non ce ne frega nulla di nulla!

Noi vogliamo che venga ribadito con forza che nell’universo mondo gli unici e autentici “magnagati” siamo noi abitanti di Vicenza, se del caso chiedendo anche il riconoscimento dell’Unesco.

Bericus