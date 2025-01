L’Università di Padova scopre la pianta più antica d’Europa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Scoperta la pianta legnosa più antica d’Europa: un ginepro comune in Lapponia

La pianta legnosa più antica d’Europa non è un maestoso albero, ma un modesto arbusto: un ginepro comune che cresce nel nord della Lapponia finlandese. Nonostante il fusto non superi i 10 centimetri di diametro, questa pianta ha raggiunto l’incredibile età di 1647 anni, superando di oltre quattro secoli gli alberi più vecchi riconosciuti in Europa e diventando così l’arbusto più antico del pianeta.

La straordinaria scoperta è il risultato del lavoro di un team di ricercatori internazionali, coordinati da Marco Carrer, ecologo forestale dell’Università di Padova, insieme alla dott.ssa Angela Luisa Prendin, che ha spiegato: “Studiando gli anelli legnosi, estraiamo informazioni sui cambiamenti climatici e sull’evoluzione della vegetazione. Quando ci siamo spinti all’estremo nord, abbiamo dovuto concentrarci su piante più piccole come il ginepro, che produce anelli simili agli alberi e che si è rivelato perfetto per i nostri studi.”

Il ginepro comune, noto per il suo utilizzo in cucina e nella produzione del gin, è anche la specie legnosa più diffusa al mondo, adattandosi a una vasta gamma di climi, dai deserti roventi alle gelide vicinanze dei ghiacciai. La scoperta aggiunge al ginepro il primato di essere l’arbusto più longevo conosciuto, superando le aspettative e rivelando ancora una volta la straordinaria adattabilità della natura.