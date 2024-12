Le dieci migliori serie TV del 2024 secondo gli inglesi (che sono i migliori)

Il The Guardian ci offre uno spaccato delle migliori serie TV del 2024, alcune delle quali ancora poco conosciute in Italia. Solo i più curiosi, attraverso piattaforme internazionali o siti inglesi (con sottotitoli), hanno avuto il privilegio di scoprirle. Questa classifica assume un significato speciale, considerando l’inconfondibile maestria britannica nella produzione televisiva.

10. Nobody Wants This (Netflix)

Kristen Bell interpreta Joanne e Adam Brody è Noah in Nobody Wants This.

Più di 20 anni dopo aver conquistato i cuori come Seth Cohen in The OC, Adam Brody torna sul piccolo schermo con questa rom-com moderna, basata sulle esperienze reali della creatrice Erin Foster. La serie racconta la storia del “Hot Rabbi” Noah (Brody), innamorato della podcaster sessuale Joanne (Kristen Bell), nonostante lei non sia ebrea. Attraverso episodi divertentissimi e situazioni di appuntamenti incredibilmente realistici, emerge il messaggio che l’amore vince sempre, accompagnato da un cast di supporto stellare come Justine Lupe di Succession.

9. Colin from Accounts (Paramount+)

Patrick Brammall e Harriet Dyer brillano in Colin from Accounts.

La seconda stagione di questa commedia romantica dall’umorismo secco ha superato le aspettative. Con personaggi memorabili come il medico più inutile del mondo o il cane “Bark Ruffalo”, la serie ha saputo alternare momenti comici a emozioni intense, come l’episodio spaventoso in cui Ashley si perde in treno o l’attacco cardiaco del padre di Gordon. E il finale con la proposta di matrimonio? Semplicemente esilarante e indimenticabile.

8. Rivals (Disney+)

Un carosello di emozioni effervescenti … Rivals.

Questa serie (Disney+) è un concentrato di divertimento e nostalgia, adattata dal romanzo scandalistico di Jilly Cooper. Tradimenti, tennis nudi e Danny Dyer in un ruolo romantico inaspettatamente convincente: la serie ha saputo mescolare tutto con brio.

7. Alma’s Not Normal

Lorraine Ashbourne incanta in Alma’s Not Normal.

La seconda e ultima stagione della commedia creata da Sophie Willan continua a esplorare temi pesanti come il cancro e la dipendenza con un approccio brillante e pungente. I momenti condivisi tra Alma e sua nonna Joan sono stati commoventi e divertenti, culminando in un finale che celebra la resilienza della protagonista.

6. Wolf Hall: The Mirror and the Light (BBC)

Mark Rylance torna nei panni di Thomas Cromwell in Wolf Hall: The Mirror and the Light.

A nove anni dalla prima stagione, questo adattamento dei romanzi di Hilary Mantel mantiene la qualità straordinaria del debutto. Con una narrazione intricata e sottile, la serie offre un’interpretazione magistrale di Mark Rylance, raccontando gli ultimi anni di vita di Cromwell.

5. Industry (HBO)

La terza stagione di Industry alza la posta con drammi esplosivi e momenti scioccanti, come la spirale autodistruttiva di Rishi e le dinamiche di Yas e Rob. La serie HBO/BBC continua a essere una corsa selvaggia nel mondo della finanza, sempre più audace e intensa.

4. Slow Horses (Apple)

Gary Oldman eccelle in Slow Horses.

Con la quarta stagione, questa serie di spionaggio su Apple TV+ ha consolidato il suo status di cult. La genialità disordinata di Jackson Lamb (Oldman) e la pungente Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) rendono ogni episodio imperdibile.

3. One Day (Netflix)

Ambika Mod e Leo Woodall sono straordinari in One Day.

Questa adattamento Netflix del romanzo di David Nicholls cattura perfettamente la tensione romantica e il lungo percorso emotivo di Emma e Dexter, portando a un finale straziante ma memorabile.

2. Baby Reindeer (Netflix)

Una delle serie più coraggiose e scomode dell’anno, Baby Reindeer di Richard Gadd esplora temi di vulnerabilità maschile e abusi sessuali con una profondità rara. Nonostante le polemiche, rimane un’opera rivoluzionaria e indimenticabile.

1. Shōgun (Disney +)

Semplicemente perfetto … Shōgun.

L’adattamento di Shōgun (Disney+) trasporta il pubblico nel Giappone del 1600 con una narrazione visivamente sontuosa e dettagli storici accurati. Con 18 Emmy vinti, questa serie è un capolavoro che rimarrà nella storia della televisione.