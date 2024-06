La stagione teatrale nello spazio AB 23 si chiude con un debutto

Da giovedì 27 a domenica 30 (unica data ancora non sold out), Anna Zago sarà protagonista di due pièce di Jean Cocteau per la regia di Giorgio Fabbris.

Si chiude con un debutto di qualità, nello spazio AB23 in contrà S. Ambrogio 23 a Vicenza, la stagione 23-24 a cura di Theama Teatro e Teatro Scientifico, con il contributo del Comune di Vicenza. Gli organizzatori sono stati infatti costretti ad aggiungere un’altra data, quella di domenica 30 giugno alle ore 21, a quelle previste nei tre giorni precedenti, a partire da giovedì 27 e andate già esaurite.

Protagonista del sold out, l’attrice Anna Zago (con la partecipazione di Mattia Venuto) che il regista Giorgio Fabbris metterà in scena nello stesso spettacolo “con un po’ d’azzardo”, come da lui stesso dichiarato, con due brevi pièce di un atto di Jean Cocteau: “La voce umana” e “Il bell’indifferente”.

«Vedremo la straordinaria Anna Zago – commenta Fabbris-, cimentarsi in un ipotetico confronto impossibile con Anna Magnani ed Édith Piaf, la prima protagonista de La voce umana”, un capolavoro di semplicità in cui la sofferenza dell’amore finito e dell’abbandono vengono scoperchiati; la seconda di un clamoroso successo, esploso ai piedi delle bandiere nere delle SS: in unaParigi occupata al Théatre des Bouffes-Parisiens, Cocteau fa recitare la Piaf perdutamente innamorata, nell’angosciante attesa di rivedere il suo bell’ indifferente».

I biglietti (posti non numerati), ciascuno al costo di 15 euro, sono in vendita in AB23 a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La prenotazione è consigliata e valida fino a 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: 0444.322525 – info@theama.it dal lunedì al venerdì, ore 10-13 e 14-18; 392.1670914 sabato e domenica, ore 10-18 solo nei giorni di spettacolo.