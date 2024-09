In Veneto disoccupazione ai minimi storici

Nel secondo trimestre del 2024, il mercato del lavoro in Veneto ha registrato un saldo occupazionale positivo con 48.100 nuovi posti di lavoro dipendente. Questo risultato, seppur significativo, è inferiore rispetto all’anno precedente, con 223.100 nuove assunzioni (-1%) e 185.000 cessazioni di rapporti di lavoro (+0,5%).

I dati provengono dal report congiunturale “Sestante” di Veneto Lavoro, basato sulle informazioni del Sistema informativo del lavoro veneto (Silv), che include anche il settore pubblico.

Durante il trimestre, i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di 8.800 unità, mentre sono rimaste stabili le attivazioni di lavoro intermittente, lavoro domestico e tirocini. Gli occupati hanno raggiunto il livello record di 2.234.000 persone, con un tasso di occupazione salito al 70,8%. Il tasso di disoccupazione, invece, è sceso al minimo storico del 2,7%.

Le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) rilasciate ai Centri per l’impiego sono state poco più di 26.000, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.