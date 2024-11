In una novantina tra bambini e adulti al Bosco del Quarelo per piantare 2378 alberi

Una novantina di volontari di tutte le età, tra bambini e adulti, hanno preso parte la scorsa settimana alla piantumazione di 2378 alberi nell’area del Bosco del Quarelo. L’iniziativa di riforestazione urbana, che comprende anche l’arrivo di 580 piante in via Divisione Julia, è sostenuta da Alì Supermercati in collaborazione con WOWnature e il Comune di Vicenza.Erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, Alberto Marzotto dell’ufficio sostenibilità ambientale di Alì Supermercati, Alessio Brandolese e Federico Pinato di WOWnature.«Quella di oggi è stata un’esperienza bellissima: hanno partecipato tantissime famiglie, bambine e bambini. È stato un momento importante perché non solo abbiamo piantato degli alberi, fondamentali per una città come la nostra che soffre per l’inquinamento atmosferico, ma è stato fatto insieme a tante persone, che come l’amministrazione tengono alla qualità dell’aria e della vita a Vicenza. Ringraziamo quindi Alì e WOWnature per questa iniziativa e tutti i cittadini che hanno partecipato», ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai.«In occasione della Giornata mondiale dell’Albero, che ricorre ogni anno il 21 novembre, abbiamo svolto in città ben due momenti di messa a dimora di nuove piante: oltre alle 3000 posizionate oggi, nei giorni scorsi è partita infatti la realizzazione del Parco delle associazioni nell’area adiacente al Parco Retrone, con la piantumazione di 1200 alberi e quasi 20mila metri quadrati destinati a prato. Le iniziative di sensibilizzazione ambientale continuano inoltre domani con la domenica ecologica, che prevede numerose attività a San Pio X con le associazioni del quartiere e in centro storico», ha spiegato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato.«Per i supermercati Alì la sostenibilità ambientale ha sempre avuto un ruolo primario – ha dichiarato Alberto Marzotto, responsabile Ufficio sostenibilità ambientale di Alì -. E questi 3000 alberi che daranno nuovo respiro alla città di Vicenza, sono un esempio concreto di ciò che significa per noi migliorare la vita alle persone. Dal 2010 abbiamo avviato una maratona green che ci ha consentito di donare, insieme ai nostri clienti, oltre 53.000 alberi al territorio che ci ospita, con l’intento di contribuire a mitigare il cambiamento climatico. Siamo felici quest’anno di celebrare la Festa dell’albero nella città di Vicenza con e per i suoi abitanti».«Siamo entusiasti di aver condiviso con la cittadinanza questo momento speciale. Piantare un albero è un gesto semplice, ma di grande valore – ha concluso Alessio Brandolese, dottore forestale di WOWnature -. Come sempre succede durante gli eventi di riforestazione che organizziamo, anche oggi abbiamo toccato con mano quanto sia per tutti un’esperienza significativa e educativa farlo insieme. Coinvolgere le persone in queste iniziative fa comprendere non solo il valore del territorio, ma anche quanto sia fondamentale adottare un approccio scientifico rigoroso, dalla progettazione alla manutenzione. È solo così che possiamo assicurarci che gli alberi non solo crescano, ma diventino una parte integrante e duratura del paesaggio e dell’ecosistema locale».Oltre all’impianto dei nuovi alberi con gli esperti forestali di WOWnature, nel corso della mattina si è tenuta anche una passeggiata didattica alla scoperta del Bosco del Quarelo in collaborazione con WWF Vicenza – Padova.I nuovi polmoni verdi in via Divisione Julia e al Bosco del Quarelo ospitano oltre 20 specie diverse di alberi e arbusti autoctoni propri della Pianura Padana, tra cui: quercia, carpino, frassino, olmo, acero, con particolare attenzione alla selezione di specie mellifere, a salvaguardia delle api e degli altri insetti impollinatori come il tiglio, il biancospino, il prugnolo, il corniolo e il nocciolo.La creazione del nuovo polmone è stata affidata a WOWnature, iniziativa di Etifor, società benefit e spin-off dell’Università di Padova. Per i prossimi cinque anni WOWnature si occuperà inoltre della manutenzione con irrigazioni di soccorso, rimozione delle erbacce e sfalci meccanizzati lungo i filari per garantire che le piante si stabiliscano e crescano in salute.