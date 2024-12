Impianti sportivi: manutenzioni e ristrutturazioni ai campi da calcio e calcetto di via Baracca, via Natta e strada del Tormeno

Manutenzione straordinaria e ristrutturazione: è questa la natura degli interventi previsti nel corso del 2025, che interesseranno alcuni impianti sportivi del territorio vicentino, più precisamente in strada del Tormeno, in via Baracca e in via Natta.«Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è quello di valorizzare e promuovere l’attività sportiva, riconoscendola come elemento fondamentale per il benessere e la salute della comunità – le parole dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Questi interventi, recentemente approvati dalla giunta, vanno proprio in questa direzione. Lo scopo è infatti quello di riqualificare degli impianti sportivi per renderli più sicuri e fruibili, così da incentivare il loro utilizzo a favore della collettività, delle popolazioni scolastiche e delle associazioni sportive».L’intervento più oneroso è quello in strada del Tormeno, con una ristrutturazione del campo da calcio, per un valore complessivo di 400.000 euro: i lavori vedranno una sostituzione dell’attuale campo in erba naturale con un campo di allentamento in erba sintetica.In via Baracca, nel quartiere di Sant’Agostino, i lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno invece lo spogliatoio del campo da calcio femminile, sede della società sportiva Vicenza Calcio Femminile, per un valore complessivo di 100.000 euro. L’intervento consisterà nella riqualificazione dell’edificio adibito a spogliatoio, in particolar modo del blocco dei servizi igienici, con un rifacimento parziale dell’impianto idrico sanitario e, in alcuni locali, dei rivestimenti ceramici. È poi prevista la sistemazione degli intonaci e delle tinteggiature, oltre alla sostituzione delle porte interne dei locali e delle porte di ingresso dei due spogliatoi principali e degli arbitri (per il miglioramento delle prestazioni energetiche della struttura), e l’installazione di pensiline antipioggia.Una manutenzione straordinaria è programmata anche in via Natta, in zona Pomari, a favore di due campi di calcetto, per un costo di 160.000 euro. L’obiettivo è quello di riqualificare gli spazi sportivi esistenti, tramite la sostituzione del manto in erba sintetica dei due campi da calcio a cinque, ormai in stato di degrado, con un’eventuale sostituzione del fondo in asfalto, se necessario. Il progetto prevede anche la riparazione dell’impianto di irrigazione, che attualmente è malfunzionante, la pulizia e la verifica della canalette di smaltimento delle acque e il ripristino delle reti di recinzione.Tutti gli interventi sono previsti nel corso del 2025.