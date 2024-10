Il premio ai Parksmania Awards 2024 va ad una struttura veneta: il parco divertimenti Caribe Bay

“Il Veneto e la sua importante offerta a livello turistico, dalle località montane a quelle lungo il litorale, si conferma una delle più significative regioni volano di questa fondamentale economia per il nostro Paese. L’ennesima conferma arriva da Jesolo, dove il parco divertimenti Caribe Bay, grazie agli investimenti continui e la lungimiranza della proprietà, la famiglia Pareschi, ha visto aggiudicarsi per la quindicesima volta il premio ai Parksmania Awards 2024”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Lucas Pavanetto, membro permanente della VI Commissione regionale, competente in materia di turismo.

“Per il Veneto e la sua offerta rivolta ai visitatori – sottolinea Pavanetto – si tratta di un premio importantissimo e ad alta visibilità internazionale, visto che il riconoscimento di ‘Miglior Parco Acquatico d’Italia’ ai Parksmania Awards 2024 – manifestazione internazionale organizzata dalla testata giornalistica Parksmania – è dedicata alle eccellenze del settore parchi divertimento, in Italia e all’estero. Un risultato importantissimo per tutto il territorio, perchè unisce l’importante offerta culturale storica ed architettonica del nostro territorio a quella ludica, dando così una risposta a 360° alle potenziali richiese e gusti dei milioni di turisti che si riversano annualmente in Veneto”, conclude Pavanetto.

