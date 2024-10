Il gemellaggio Vicenza-Annecy compie 30 anni: delegazione francese a Vicenza

Una delegazione proveniente dalla città gemellata di Annecy è giunta in visita a Vicenza lo scorso fine settimana per discutere dei vari progetti avviati o in fase di sviluppo in vista delle celebrazioni dei 30 anni del gemellaggio che ricorre nel 2025.

Il consigliere delegato alle città gemellate Jean François Degenne con altri due opsiti francesi è stato accolto dalla vicesindaca Isabella Sala, da Elia Pizzolato, consigliere delegato per lo studio e lo sviluppo di progetti e attività nell’ambito dei gemellaggi, e dal consigliere Consigliere Pilan, delegato alle relazioni con le comunità straniere, che hanno donato un libro dedicato al viaggiatore Pigafetta in occasione della Settimana pigafettiana.

Il gruppo ha discusso di alcuni eventi di scambio per i festeggiamenti del prossimo anno, che coinvolgeranno musica, arti, giovani e ambiente.

Gli ospiti sono stati accompagnati nella sede dell’Informagiovani di Vicenza dove hanno incontrato anche l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai e la consigliera Benedetta Ghiotto delegata alle funzioni di studio, di proposta e di sviluppo di progetti e di attività che coinvolgano il mondo under 30. Anche il prossimo anno rappresentanze giovanili provenienti dalle città gemellate parteciperanno ai gruppi di lavoro europei durante il Vi-Young Festival.

È proseguito, inoltre, il lavoro di scambio e gemellaggio tra le associazioni di atletica delle due città: Annecy Haute-Savoie Athlétisme – AHSA e Atletica Vicentina, con il coinvolgimento anche dell’Ultrabericus Team ASD (Enrico Pollini e Denis Bagnara).

Le delegazioni hanno visitato e incontrato l’Atletica Vicentina al Campo di via Rosmini accompagnati da Gabriele Viale e Barbara Lah.

La delegazione ha visitato il Cinema Odeon e la nuova sala appena restaurata, incontrando il direttore della programmazione cinematografica, Enrico Ladisa. L’obiettivo è creare sinergie tra l’antico cinema vicentino e i due famosi festival del cinema di Annecy: quello del Film d’Animazione e quello del Cinema Italiano.

Stanno riprendendo gli scambi tra le scuole, per anni sospesi a seguito della pandemia, che coinvolgeranno diverse scuole della città.

Infine, gli ospiti hanno potuto scoprire alcuni gioielli cittadini come il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana.