Il dottor Visonà nuovo Cavaliere: onorificenza consegnata dal Prefetto

Si è svolta venerdì 20 dicembre nella Sala di Rappresentanza della Prefettura a Vicenza la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite con decreto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno a nove cittadini della Provincia di Vicenza. Tra loro il dottor Giuseppe Visonà, brendolano, medico di famiglia in pensione, nonchè studioso di storia locale con diverse pubblicazioni all’attivo. A consegnare l’ onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, il Prefetto Filippo Romano.

Presente alla cerimonia il Sindaco di Brendola Bruno Beltrame.

“Con il gruppo Laboratorio Brendola – afferma il Sindaco Beltrame – avevo fatto richiesta al Prefetto perché fosse concessa questa prestigiosa onorificenza al Dott. Visonà. Ho appreso con grande soddisfazione la notizia quando questa onorificenza, del tutto meritata, è stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica al nostro concittadino. A nome di tutta la Comunità brendolana – continua – desidero esprimere un vivo ringraziamento per la professionalità e l’umanità sempre dimostrate dal dottor Visonà, che nel corso degli anni si è distinto anche per il suo impegno sociale in varie attività contribuendo anche la crescita culturale di Brendola. Un grande grazie anche per essere stato il promotore con l’Amministrazione Comunale, nel 2021, del passaggio della gestione della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato dalla Parrocchia alla Fondazione di partecipazione “Polo dell’Infanzia di Brendola” della quale è stato Presidente fino a qualche mese fa. L’auspicio – conclude Beltrame – è che l’onorificenza conferita al nostro concittadino sia uno stimolo per tutti noi a dedicarci ancora di più al nostro paese per la promozione del bene comune”.

Il dott. Giuseppe Visona, 73 anni, si laureato a Padova in Medicina e Chirurgia, è stato dal 1977 al dicembre del 2019 medico di famiglia a Brendola. Ora è in pensione. Impegnato nella vita di comunità da sempre. Ha ricoperto vari incarichi in gruppi ed associazioni culturali e di volontariato. E’ stato fondatore dell’Associazione Genitori nel 1983, della Polisportiva Brendola nel 1985, della Cooperativa Centro Studi Berici nel 1997 e della Fondazione “Paolino Massignan Dopo di Noi”, che ha dato vita ad una struttura a servizio delle persone con disabilità. E’ stato inoltre il fondatore, nel 1997, dell’Associazione Laboratorio Brendola, della quale è tuttora presidente, che svolge attività di ricerca, discussione, studio, informazione e formazione sulla realtà Brendolana. Ha fatto parte del Cda della Cooperativa Sociale ’81 e del Cda della Cassa Rurale. E’ stato anche il promotore con l’azienda Ulss del Centro Socio Sanitario di Brendola, dando vita, nel 2004, alla prima Medicina di Gruppo del Veneto. Ha infine pubblicato numerosi libri tra i quali il “Nostro territorio”, “Nuovi sentieri”, “Pensieri, memorie e ricordi”, “Un paese di campagna diventa polo industriale”, “Medici di paese”, “Essere Medico: un’arte in estinzione” e nel 2023 “Un percorso al tempo dell’infanzia”.