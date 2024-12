Il camino virtuale di Netflix supera tutte le serie TV (compresa Squid Game)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Netflix, noto per produzioni di alto profilo e effetti speciali all’avanguardia, quest’anno ha sorpreso il pubblico con una scelta insolita: il fascino del fuoco. Lo rileva il The Guardian. Durante le feste, infatti, gli spettatori si sono lasciati incantare da uno dei programmi più semplici e tradizionali della piattaforma: il caminetto virtuale.

Il Crackling Birchwood Fireplace, un’ora di immagini in loop di tronchi di betulla che bruciano su un fuoco aperto, è diventato il contenuto più visto nel Regno Unito su Netflix la sera di Santo Stefano, superando persino la nuova serie di Squid Game. Con il suo mix di braci ardenti e fiamme danzanti, accompagnato dallo scoppiettio del legno, il programma è stato descritto come ideale per creare un’atmosfera rilassante.

Anche una variante del franchise, il Classic Crackling Fireplace, si è posizionata tra i primi tre programmi più visti il Boxing Day, offrendo “calore e un bagliore festoso” per le serate in famiglia o le feste. Entrambi i programmi sono rimasti nella top 10 del Regno Unito per giorni, occupando rispettivamente il sesto e il nono posto a fine settimana.

Lanciato per la prima volta nel 2013 con Fire Place for Your Home, il franchise del caminetto virtuale ha visto numerose evoluzioni, tra cui edizioni tematiche come Bridgerton: Fireplace, Mid-Century Modern Fireplace e Family Pack: Fireplace. La loro popolarità raggiunge il culmine durante il Natale, con due programmi sui camini che l’anno scorso sono stati il secondo e il terzo contenuto più visto nel Regno Unito il giorno di Natale.

Il successo non si limita alla Gran Bretagna. Quest’anno, il Crackling Birchwood Fireplace ha dominato le classifiche anche in Canada, arrivando al primo posto, e si è classificato secondo negli Stati Uniti il Boxing Day, mentre la versione classica si è posizionata quinta.

Netflix ha persino realizzato un documentario parodia, disponibile sul proprio canale YouTube, che racconta ironicamente la “complessa” produzione del programma, con un regista impegnato a scegliere con cura i tronchi da utilizzare.

Il fenomeno dimostra che, anche nell’era dello streaming, il fascino del fuoco scoppiettante continua a esercitare un’attrazione senza tempo, regalando un momento di calore e serenità durante le festività.