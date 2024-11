Grandine nel deserto in Arabia Saudita: fiumi tornano a scorrere (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il deserto del nord dell’Arabia Saudita ha vissuto uno spettacolo raro e sorprendente: nei giorni scorsi, la regione di Al-Jawf è stata coperta di bianco a causa di forti grandinate, come riportato dal sito Arabia Weather, un servizio meteorologico privato.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nel bollettino del 7 novembre, il Centro Meteorologico Saudita ha previsto “piogge tempestose, accompagnate da venti polverosi e grandinate” nelle aree di Hail, Tabouk, Al-Jawf e nelle regioni di confine settentrionali. L’evento ha attirato la curiosità di residenti e turisti, che hanno immortalato il paesaggio desertico ricoperto di bianco con foto e video, condivisi sui social.

Secondo Arabia Weather, questo fenomeno è il risultato di un’instabilità atmosferica dovuta all’incontro tra umidità e temperature elevate, che ha generato un clima insolito. A seguito delle intense precipitazioni, la regione di Al-Jawf ha visto anche il ritorno di corsi d’acqua nei letti fluviali normalmente asciutti. Sebbene insoliti, fenomeni come grandine e neve non sono del tutto rari in Arabia Saudita, dove persino le zone desertiche possono, in inverno, essere coperte da una coltre di neve, regalando immagini spettacolari che diventano subito virali sui media locali.