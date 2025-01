Giovine (FdI): “soddisfazione per misure straordinarie a favore di territorio vicentino colpito dal maltempo”

“La dichiarazione approvata ieri durante il Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per i comuni vicentini colpiti dal maltempo il 23 e 24 settembre 2024, con la previsione dello stanziamento di 2 milioni di euro, rappresenta un primo passo fondamentale per affrontare le necessità più urgenti delle nostre comunità.

Ringraziamo il Governo e il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per l’attenzione riservata al territorio berico e per le risorse che dovranno essere utilizzate tempestivamente per il ripristino dei danni e la messa in sicurezza delle aree colpite”

Cosi il Deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine, commentando la dichiarazione approvata ieri in Consiglio dei Ministri sullo stato di emergenza dei comuni del Vicentino vittime del maltempo del 23 e 24 settembee scorso.