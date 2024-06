Giovine (FdI): “Con l’Autonomia aperta stagione storica per le riforme”

“Possiamo finalmente annunciarlo: l’autonomia differenziata è legge! Dopo anni di proclami e annunci ci volevano Giorgia Meloni Premier e Fratelli d’Italia al Governo per questo risultato storico che permetterà di aumentare concretamente l’autonomia delle regioni, con maggiori funzioni, strumenti, risorse umane e finanziarie. Il tutto attualizzando e realizzando la volontà dei padri costituenti e dando forza al principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione. Un’altra promessa fatta in campagna elettorale e mantenuta nei giorni in cui al Senato è stato approvato in prima lettura il ddl sul premierato, altra riforma essenziale che garantirà maggiore stabilità di Governo e la fine dei giochi di palazzo che hanno svuotato di autorevolezza e credibilità le istituzioni per troppo tempo. Alle opposizioni non rimane che affrontare strumentalmente e con provocazioni pretestuose questa stagione storica di riforme che abbiamo avviato per l’Italia; cambiamenti a lungo attesi e richiesti dai nostri cittadini che coerentemente agli impegni presi in campagna elettorale, stiamo traducendo in realtà”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni, Lavoro e Attività Produttive, commercio e turismo alla Camera dei deputati, Silvio GIOVINE.