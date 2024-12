Fratelli d’Italia: al via la fase dei congressi nel Vicentino (le date)

Riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia, già radicato in maniera capillare su tutto il territorio provinciale, è pronto a celebrare una nuova stagione di congressi. Dopo il rinnovo dei coordinamenti provinciali, i congressi locali rappresenteranno un’importante occasione di crescita, confronto e rafforzamento; a votare si recheranno tutti gli iscritti e saranno eletti non solo i presidenti di circolo ma anche i membri dei direttivi. Ogni comune della nostra provincia potrà contare dunque su coordinamenti espressione della

migliore classe dirigente. Il primo sarà il congresso del circolo di Arcugnano che si terrà il giorno mercoledì 8 gennaio, l’ultimo quello del circolo di Brendola che si terrà il 2 febbraio.

L’On. Silvio Giovine, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, evidenzia il valore di questo percorso:

“La fase congressuale sarà un ulteriore passo avanti rispetto a quel percorso di crescita, radicamento e attrattività che ha consentito a FdI di risultare il primo partito non solo a livello nazionale ma anche provinciale. La partecipazione e la selezione della classe dirigente saranno strumenti strategici per capitalizzare al meglio l’impegno del Presidente

Meloni e rafforzare il legame con il territorio, offrendo risposte concrete per cittadini e amministratori.”

Il congresso del comune di Vicenza verrà convocato a giorni dalla Segreteria regionale dei congressi e si celebrerà entro il mese di Gennaio; a presiederlo sarà il Senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

”Fratelli d’Italia dimostra ogni giorno di essere il partito del merito, della competenza e dell’ascolto dei territori. I congressi locali saranno un momento di grande partecipazione che ci consentirà di selezionare la migliore classe dirigente, comune per comune, dando voce alle comunità che si impegnano costantemente nei luoghi più autentici di confronto, i nostri circoli. Un percorso che che ci metterà nelle condizioni migliori per le sfide che ci attendono” ha dichiarato il Sen. De Carlo.

Calendario dei congressi in Provincia:

8 gennaio 2025