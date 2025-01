Food – Cinque consigli per utilizzare le bucce degli agrumi senza buttarle

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gli agrumi, protagonisti della stagione invernale, non sono solo ottimi da gustare in succhi o al naturale, ma anche incredibilmente versatili quando si tratta delle loro bucce. Spesso gettate via, queste possono essere impiegate in modo utile e sostenibile. Ecco cinque suggerimenti per sfruttarle al massimo.

1. Pulizia di cucina e bagno

Le bucce di agrumi sono ideali per sgrassare e rimuovere tracce di calcare. Usale direttamente per strofinare lavandini, docce o superfici. Per un detergente naturale, immergi le bucce in aceto bianco per una settimana: otterrai una soluzione disinfettante profumata.

2. Dolci e ricette creative

Le bucce d’arancia e limone possono diventare protagoniste in cucina. Candirle è semplice: basta bollirle con zucchero e acqua, oppure usarle per aromatizzare torte e dessert. Puoi anche trasformarle in deliziose orangette ricoperte di cioccolato.

3. Cosmetici naturali

Ricche di vitamina C e antiossidanti, le bucce d’arancia sono perfette per la cura della pelle e dei capelli. Riducile in polvere per maschere illuminanti o mescolale con zucchero e olio di jojoba per uno scrub corpo rigenerante.

4. Profumatori per la casa

Dopo averle essiccate in forno, le bucce di agrumi possono deodorare frigoriferi, scarpe e armadi. Posizionale con un po’ di sale o semplicemente usale come pot-pourri per profumare l’ambiente.

5. Accendi fuochi

Le bucce essiccate funzionano anche come accendifuoco naturale. Sistemale tra i ceppi nel camino: bruceranno facilmente e diffonderanno un piacevole aroma di arancia.

Un piccolo gesto può fare la differenza per la sostenibilità: le bucce di agrumi, da scarto a risorsa preziosa!