Figli con alimentazione tossica: dipendenti da energy drink e merendine

Nel Vicentino, ogni anno oltre settemila studenti partecipano al progetto “Educazione alla Campagna Amica”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i giovani sui rischi legati al consumo di cibi ultra-trasformati.

L’82% delle famiglie italiane invoca un piano pubblico per proteggere la salute dei propri figli, sempre più attratti da energy drink, merendine e junk food. Una vera e propria dipendenza, che mette a rischio lo sviluppo fisico e mentale dei giovani. È l’allarme lanciato dal Rapporto Coldiretti/Censis, presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Villa Miani, Roma.

Le famiglie si trovano spesso impotenti di fronte al problema: divieti e restrizioni, adottati dal 37% dei genitori, si rivelano inefficaci, mentre la scienza medica continua a sottolineare i gravi rischi associati a questi alimenti. Oltre il 48% dei genitori riconosce che i propri figli preferiscono sistematicamente cibi ultra-trasformati.

Educare per prevenire

Per contrastare il fenomeno, Coldiretti promuove da anni il progetto Educazione alla Campagna Amica, che dal 2003 coinvolge oltre 7.000 studenti all’anno nel Vicentino. L’obiettivo è formare consumatori consapevoli, valorizzando la Dieta Mediterranea e contrastando il consumo di cibi industriali.

“Il fenomeno degli alimenti ultra-trasformati deve essere combattuto – dichiara Coldiretti Vicenza – con più ore di educazione alimentare nelle scuole e campagne di sensibilizzazione sui pericoli legati al loro consumo abituale. È necessario anche introdurre un’etichettatura chiara che evidenzi l’appartenenza dei prodotti alla categoria degli ultra-trasformati”.

Proposte per il futuro

Tra le soluzioni avanzate, si propone di:

Vietare la vendita di junk food nelle mense scolastiche e nei distributori automatici degli edifici pubblici.

Limitare la pubblicità di questi prodotti, seguendo l’esempio del Regno Unito, che ha già vietato la promozione in fasce orarie con alta esposizione per bambini e adolescenti.

Un aiuto concreto per educare i ragazzi

Di fronte al fallimento delle politiche coercitive, oltre l’80% delle famiglie chiede una campagna nazionale rivolta ai giovani, che sfrutti la scuola e i media per promuovere una sana alimentazione. Questo appello riflette il riconoscimento del ruolo cruciale dell’educazione alimentare nel costruire abitudini sane, considerandola una priorità imprescindibile per il futuro delle nuove generazioni.