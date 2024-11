Fa freddo: devo mangiare cibi più calorici?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Chi non ha mai sentito frasi come “mangia per stare al caldo”? In inverno, è facile accantonare le abitudini alimentari più leggere per concedersi piatti ricchi e calorici, come la raclette o altre delizie della cucina conviviale. Ma il nostro corpo ha davvero bisogno di alimenti più calorici per affrontare le basse temperature? La risposta è no.

Perché non serve più mangiare “per stare al caldo”

Al giorno d’oggi, non è necessario cambiare radicalmente la dieta durante l’inverno. A differenza di un tempo, la maggior parte di noi non svolge lavori all’aperto che mettono a dura prova il corpo. I nostri antenati consumavano più calorie per mantenere la temperatura corporea stabile a 37°C, ma oggi viviamo in condizioni molto diverse.

Come spiega la dietista-nutrizionista Florence Foucaut, il nostro stile di vita moderno ci protegge dal freddo in molti modi: abiti isolanti, abitazioni riscaldate e ben isolate riducono l’esposizione al freddo. Quindi, non è necessario rifugiarsi in una tartiflette o in altri piatti ipercalorici per “sopravvivere” all’inverno.

Cosa mangiare per affrontare il freddo

Ci sono però alimenti che aiutano naturalmente il corpo a fronteggiare le giornate più fredde, fornendo energia e rafforzando il sistema immunitario. In inverno, è fondamentale integrare la vitamina C, preziosa alleata contro la stanchezza e i malanni stagionali, presente in agrumi come limoni, arance e pompelmi, ma anche in verdure come broccoli, peperoni e spinaci.

Anche i cibi ricchi di fibre sono un’ottima scelta: cereali integrali, legumi e verdure come carciofi, piselli o fagioli bianchi contribuiscono a una dieta equilibrata. Perché non abbinarli a una buona vinaigrette?

E per scaldarsi davvero, senza aggiungere calorie inutili, una tazza di tè o cioccolata calda è sempre una buona idea. Seppure meno “spettacolari” di una raclette, questi alimenti sono una scelta più salutare e fanno meno danni alla bilancia.

In sintesi, affrontare l’inverno non significa appesantirsi con piatti calorici, ma scegliere cibi nutrienti che supportano il benessere del corpo e dello spirito.