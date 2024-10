Elezioni provinciali: Silvio Giovine fa il pieno

(P.U.) – I risultati delle elezioni provinciali nel Vicentino, diffusi ieri in tarda serata, hanno confermato alcune previsioni ma portato anche sorprese. Grande attenzione era rivolta a Fratelli d’Italia, chiamato a replicare i successi delle politiche e delle europee anche a livello locale. L’obiettivo è stato raggiunto, con il partito che ha visto emergere la leadership di Silvio Giovine, deputato e coordinatore provinciale (che ha portato in Consiglio Francesco Maria Gonzo, Davide Berton e Maria Cristina Franco), a scapito della corrente interna guidata da Joe Formaggio, che non ha ottenuto alcun eletto in consiglio provinciale.

“Siamo l’unica Provincia veneta in cui Fratelli d’Italia ha ottenuto lo stesso numero di consiglieri della Lega,” ha dichiarato Giovine. “Abbiamo interrotto la narrativa che vede la Lega come primo partito locale, tradizionalmente con più consiglieri di noi. Oltre al numero di eletti, sono significativi i voti ponderati: abbiamo ottenuto 20 mila voti contro i 18 mila della Lega.”

Giovine ha però voluto sottolineare che il vero successo è stato quello del Centrodestra unito: “Questo risultato non era scontato, considerando che il Comune capoluogo è governato dal Centrosinistra. La vera soddisfazione è stata lavorare in piena sinergia con tutti gli alleati del centrodestra, e questo deve essere un modello da seguire per le prossime elezioni amministrative.”

Guardando al futuro, Giovine annunciato, dopo la convocazione di un tavolo provinciale del Centrodestra per definire la strategia da adottare, di voler confrontarsi con il presidente della Provincia Andrea Nardin. “Con la fiducia ottenuta, procederemo a elaborare, in modo collegiale, il percorso migliore.”

Tra i candidati, non è passata inosservata la mancata elezione per un soffio di Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina, ostacolato, di fatto, anche dalla candidatura di Francesca Rigato, sindaca di Albettone, Comune di Joe Formaggio. Questo potrebbe segnare un colpo definitivo alle correnti interne di Fratelli d’Italia?

Giovine minimizza la narrativa delle correnti e delle divisioni interne. “Le preferenze ottenute da tutti i candidati – dice – anche quelli non eletti, dimostrano che seguiamo il progetto indicato da Giorgia Meloni: essere registi della coalizione. Dall’insediamento del nuovo coordinamento provinciale, abbiamo sempre operato come un unico movimento, senza logiche di correnti. Ringrazio Mattia Veronese e Gabriele Tasso,. che si sono spesi per queste elezioni. Senza il loro apporto, il centrodestra non avrebbe ottenuto otto eletti.”

Riguardo agli eletti, Giovine ha elogiato la loro competenza: “Abbiamo persone di grande esperienza, come Berton, che ha gestito brillantemente l’edilizia scolastica, e Francesco Gonzo e Maria Cristina Franco, due amministratori che hanno recentemente aderito a Fratelli d’Italia, dimostrando l’inclusività del nostro partito.”