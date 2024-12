Cornedo Vicentino: pulizia di 1200 caditoie per prevenire allagamenti

Il Comune di Cornedo Vicentino ha avviato un intervento di emergenza per la pulizia delle caditoie, nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 novembre. L’operazione, dal costo complessivo di 25.000 euro, mira a prevenire allagamenti nelle aree più colpite dalle piogge intense di maggio e giugno scorsi.

“Abbiamo stanziato questa somma per pulire circa 1.200 caditoie delle 4.000 presenti nel nostro territorio,” ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Frigo. “Interverremo principalmente nelle zone critiche, come Cereda Bassa (via Verdise e via Pigafetta) e l’area del centro (via Stazione e via Roma), dove i pozzetti risultano ancora pieni di fango dopo gli eventi alluvionali primaverili.”

Ogni caditoia costa al Comune circa 21 euro per essere ripulita, un intervento apparentemente poco visibile ma fondamentale per la sicurezza del territorio.

“I cambiamenti climatici ci espongono sempre più spesso a bombe d’acqua che riversano in breve tempo enormi quantità di pioggia. Non possiamo rinnovare tutta la rete meteorica nel breve periodo, ma la pulizia delle caditoie è uno strumento indispensabile per mitigare gli effetti delle precipitazioni intense,” ha aggiunto Frigo.

L’assessore ha anche sottolineato gli sforzi compiuti negli ultimi anni per migliorare i sottoservizi del territorio, in particolare la rete fognaria, grazie anche agli interventi di Viacqua. “Certamente servirebbero risorse molto maggiori per adeguare l’intero sistema, ma con interventi mirati come questo, possiamo contenere i rischi e garantire maggiore sicurezza.”

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni critiche e ringrazia per la collaborazione durante i lavori, che potrebbero causare temporanei disagi alla viabilità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune di Cornedo Vicentino.