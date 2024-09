Contra’ Porta Nova, cantiere prorogato fino al 29 settembre dopo il rinvenimento di reperti archeologici

A causa del rinvenimento di quattro tombe di epoca romana in contra’ Porta Nova, che hanno comportato l’intervento della Soprintendenza per il recupero dei materiali per le opportune attività di studio e restauro, sono prorogati fino al 29 settembre i lavori di potenziamento della rete acquedottistica da parte di ViAcqua.In contra’ Porta Nova (da contra’ del Quartiere a contra’ Lodi), in piazzale del Mutilato e nell’area di intersezione con contra’ Santa Maria Nova il cantiere comporterà il restringimento della sede stradale. La carreggiata sarà invece chiusa in contra’ Mure Porta Nova per due giorni; sarà garantita la circolazione dei frontisti oltre a transito dei pedoni sul marciapiede.