Consorzio ARICA – Gentilin: “Con l’intelligenza artificiale, ARICA anticipa le criticità per una gestione sostenibile”

Il Consorzio ARICA fa un passo avanti verso il futuro grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale (AI) come strumento per prevedere e gestire potenziali criticità idrauliche. Durante le “Giornate dell’Idrologia della Società Idrologica Italiana 2024” a Udine, i ricercatori dell’Università di Padova e della I4 Consulting di Padova hanno presentato un innovativo sistema predittivo basato su algoritmi di reti neurali ricorrenti (RNN), applicato ai cinque depuratori che scaricano nel collettore gestito dal Consorzio ARICA.



Il sistema, attraverso modelli di rete neurale LSTM (Long Short-Term Memory), è in grado di integrare i dati misurati in tempo reale e le proiezioni delle portate scaricate nel collettore ARICA, con una prospettiva temporale di oltre 72 ore. Questo approccio sperimentale rappresenta un significativoprogresso nella gestione delle infrastrutture idrauliche e idrologiche, consentendo di anticipare potenziali situazioni critiche e pianificare interventi di mitigazione in modo tempestivo.



Lo studio ha coinvolto i cinque depuratori di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, MontebelloVicentino e Lonigo. I modelli AI sono stati addestrati su un ampio set di dati storici, accoppiati con parametri come giorno della settimana, ora, precipitazioni e stagionalità. I risultati sono stati incoraggianti: il grado di errore medio si attesta al 2% per il training dataset e al 6% per il validation dataset. Le proiezioni hanno dimostrato la capacità di fornire stime affidabili delle portate future, permettendo una gestione proattiva del collettore.



“Siamo fieri di poter integrare l’innovazione tecnologica nei nostri sistemi di gestione,” ha dichiarato Giorgio Gentilin, Presidente del Consorzio ARICA. “Questo progetto dimostra come l’intelligenza artificiale possa essere una risorsa fondamentale per migliorare l’efficienza operativa e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche. Il nostro obiettivo è prevenire criticità e tutelare il territorio e lacomunità che serviamo. Grazie alla collaborazione con realtà accademiche e scientifiche, il Consorzio ARICA conferma l’indirizzo di continua ricerca di soluzioni innovative.”

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore della modellazione idrologica e idraulica apre nuove possibilità per migliorare la resilienza delle infrastrutture idriche. Il Consorzio ARICA continua a investire in tecnologie avanzate per garantire una gestione più sicura, efficiente e sostenibile delle risorse idriche nel territorio veneto.