Consigli di quartiere, l’assessore Tosetto incontra i neoeletti presidenti

Si è svolto ieri a Palazzo Trissino il primo incontro tra l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto e i dieci neoletti presidenti dei consigli di quartiere.«È stata una riunione fin da subito operativa – spiega l’assessore Tosetto -. Ci siamo confrontati sull’organizzazione dei consigli di quartiere e sulle modalità per favorire il rapporto con l’amministrazione. Abbiamo inoltre condiviso la scelta di prorogare la scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse per partecipare al Tavolo di rete di quartiere. Vogliamo infatti che il lavoro dei neoletti consiglieri di quartiere, scelti dal consiglio comunale, cominci proprio dal territorio, contattando le varie realtà presenti e spiegando loro le funzioni dei Tavoli di rete. L’obiettivo condiviso è di favorire il più possibile la partecipazione di quanti nel territorio vogliono contribuire attivamente al miglioramento della nostra comunità».Il termine del bando, attualmente previsto per il 17 novembre, è stato prorogato fino al 13 dicembre.Possono partecipare al Tavolo, tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato, le realtà operanti attivamente nell’ambito territoriale di riferimento, costituite da almeno un anno e in possesso di un codice fiscale.Il Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro, Pari Opportunità – Ufficio Partecipazione ha pubblicato l’avviso, con tutte le informazioni utili nel sito del Comune di Vicenza (https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/382426). Le manifestazioni di interesse devono pervenire, entro le 23.59 del 13 dicembre, all’indirizzo partecipazione@comune.vicenza.it utilizzando la scheda allegata all’avviso che si trova nel sito.