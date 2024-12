Concluso l’intervento di riparazione del guasto all’acquedotto che aveva creato disservizi ad Arzignano e Chiampo

Si è concluso l’intervento di riparazione del guasto che ha interessato il centro idrico di Grumello che serve i territori di Arzignano e Chiampo.

Alle 15 le squadre di Acque del Chiampo hanno completato il collegamento di una valvola di scarico che si era staccata, avviando quindi il completo ripristino della rete.

Il guasto si era verificato durante la notte, creando disservizi tra la zona sud di Chiampo, in particolare la zona industriale, e l’area nord di Arzignano, nelle zone di San Zeno, di San Rocco e delle piscine.

Per la riparazione era stato necessario interrompere il servizio momentaneamente per le utenze delle zone interessate per ripristinare provvisoriamente l’erogazione idrica ed effettuare l’intervento.