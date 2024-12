Cancellato per sempre Miss Olanda: diventerà una piattaforma woke

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo 35 anni di sfilate e lustrini, il celebre concorso Miss Paesi Bassi chiude definitivamente per lasciare spazio a un progetto innovativo dedicato alla salute mentale e alla condivisione di storie positive. Gli organizzatori, in un comunicato citato dall’AFP, hanno dichiarato: “I tempi sono cambiati e noi ci evolviamo con essi”.

Monica van Ee, direttrice del concorso, punta a trasformare questa iniziativa in una piattaforma chiamata “More of this time”, un luogo dove ogni individuo possa sentirsi libero di essere se stesso. La piattaforma si focalizzerà su temi come i diritti delle donne, l’autostima, i disturbi d’ansia e l’impatto degli standard di bellezza irrealistici imposti dai social media. “Non più corone, ma storie che ispirano. Niente abiti, ma sogni che prendono vita”, sottolinea l’organizzazione, aggiungendo che il sostegno reciproco tra donne rimane un valore senza tempo.

La piattaforma racconterà i percorsi di donne di successo, offrendo una nuova prospettiva su bellezza e autenticità. Ambre Rustenbeerg, l’ultima Miss Paesi Bassi della storia, incoronata lo scorso anno, sarà il volto del cambiamento, ricoprendo il ruolo di redattrice capo. “Per anni ho lasciato che insicurezze e bisogno di approvazione mi condizionassero, ma ora so che la vera bellezza sta nell’autenticità. Voglio promuovere la diversità e ispirare gli altri a seguire il proprio cammino”, ha spiegato Rustenbeerg.

Accanto a lei ci sarà Rikkie Kollé, la prima Miss Paesi Bassi transgender, che ha rappresentato il Paese a Miss Universo. Kollé contribuirà come esperta, con l’obiettivo di responsabilizzare e motivare i giovani: “Vogliamo costruire un mondo in cui celebriamo la vita reale, senza la pressione di conformarci a un’immagine perfetta”.

Miss Paesi Bassi, pur lasciando un’eredità di eleganza e glamour, si reinventa come un faro di autenticità e sostegno, abbracciando una visione moderna e inclusiva della bellezza.