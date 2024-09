Boom per l’occupazione in Veneto nel 2023: i dati

I dati del nuovo numero di Statistiche Flash di Agosto 2024 relativo all’Occupazione in Veneto

Il 2023 è stato un anno record per l’occupazione in Veneto. Il tasso di occupazione dei residenti tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 75,7%, con un incremento di tre punti percentuali rispetto al 2022, superando anche il tasso medio europeo (74,6%) e quello nazionale (68,3%). Con questo ritmo di crescita, il Veneto è ben posizionato per raggiungere l’obiettivo europeo del 78% entro il 2030.

Contestualmente, il numero di disoccupati e inattivi è diminuito in modo significativo, superando i livelli pre-pandemia. Nel 2023, gli inattivi in Veneto sono calati del 10% rispetto all’anno precedente, grazie alla riduzione sia tra gli uomini che tra le donne, portando il tasso di inattività regionale al 26,4% (a fronte del 33,3% nazionale). Il numero di disoccupati si attesta attorno ai 98.000, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%, il quarto più basso tra le regioni italiane (la media nazionale è del 7,8%).

La riduzione simultanea di disoccupati e inattivi riflette un cambiamento nelle dinamiche del mercato del lavoro: sempre più persone decidono di partecipare attivamente, incentivati dalle maggiori opportunità di trovare un impiego. Inoltre, cresce non solo il numero di occupati, ma anche la stabilità del lavoro. Il Veneto registra un aumento dell’8% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto sia al 2022 sia al periodo pre-pandemico, mentre i contratti a tempo determinato sono diminuiti di oltre l’8%.