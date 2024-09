Bisol1542: 10 anni nel segno dell’eccellenza del Prosecco Superiore

Bisol1542 corona un decennio d’intenso lavoro nella valorizzazione delle migliori sfumature del Prosecco Superiore all’interno del Gruppo Lunelli. La storica realtà, da cinque secoli simbolo delle colline eroiche di Valdobbiadene, taglia un traguardo particolarmente importante. A 10 anni dall’acquisizione dell’azienda, al novero dei numerosi e positivi giudizi della critica, si aggiungono i Tre Bicchieri della guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, uno tra i più prestigiosi premi italiani, attribuiti al Bisol1542 Molera Extra Dry 2023, etichetta iconica del territorio Patrimonio Unesco.

“Siamo orgogliosi che ai molti riconoscimenti internazionali che hanno scandito gli ultimi mesi si siano aggiunti anche i Tre Bicchieri”, sottolinea Matteo Lunelli, Presidente di Bisol1542. “Con questo storico successo Bisol1542 si conferma firma al vertice del Prosecco Superiore, ridando lustro a cinque secoli di storia grazie all’impegno profuso in questi 10 anni dall’acquisizione, in cui abbiamo fatto significativi investimenti in campagna e in cantina e abbiamo compiuto un percorso nel solco di quell’eccellenza che da sempre definisce la cifra delle aziende del Gruppo Lunelli”.

Dal 2014, anno d’ingresso di Bisol1542 nel Gruppo Lunelli, portavoce dell’Eccellenza del Bere Italiano nel mondo, il brand veneto è stato protagonista di una vera e propria rivoluzione, che ha determinato, dopo un primo periodo di ascolto del territorio e di studio dell’eredità aziendale, una riqualificazione agricola, metodologica e produttiva dei vigneti, dei protocolli di vendemmia, della stilistica vinicola e dell’ospitalità.

Tale rilancio è proseguito nel 2018 con una nuova immagine di marca, è continuato col rinnovo degli spazi dedicati all’accoglienza nel 2021, cui è seguita la realizzazione della nuova “Cantina dei Cru”: situata nei sotterranei dell’azienda, ospita 16 vasi vinari e 20 autoclavi per piccole produzioni taylor made, fondamentali per vinificare separatamente, dopo una accuratissima selezione, i mosti delle particelle più vocate della Denominazione e trasformarli in bollicine eleganti e fortemente distintive.