Bassano: acqua contaminata, vietato uso alimentare in via Rivoltella

Il Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo a scopo alimentare dell’acqua presente in alcuni pozzi privati situati nel territorio comunale a nord di strada Torreselle, tra via Motton e via Ca’ Cornaro.

L’ordinanza, in vigore nei confronti di proprietari e utilizzatori di queste strutture, con decorrenza immediata e fino ad eventuale revoca o modifica, è stata emessa in seguito al rilevamento e alla comunicazione da parte di Etra, che monitora costantemente queste strutture, della presenza di fitofarmaci in concentrazione superiore ai valori limite, e nello specifico della sostanza Metolaclor, nelle acque di falda che interessano l’area di Via Rivoltella. Si evidenzia che l’acqua contaminata non risulta, in ogni caso, essere utilizzata per l’alimentazione del pubblico acquedotto e, per quanto riguarda la sicurezza della rete acquedottistica, sono già state approntate tutte le misure necessarie per la sua salvaguardia.

Il divieto potrà essere derogato soltanto previa sussistenza di elementi idonei a comprovare la legittimità dell’utilizzo dei pozzi privati a scopo alimentare, e comunque non prima di aver verificato l’assenza di Metolaclor e antiparassitari totali.

Viene raccomandato inoltre l’utilizzo di acqua prelevata da pozzo privato ai fini di abbeverare animali o irrigare coltivazioni destinate al consumo umano soltanto previe verifiche analitiche favorevoli relativamente alla presenza di fitofarmaci.

“In seguito alla segnalazione pervenuta – evidenziano il Sindaco Nicola Finco e il Sindaco di Romano d’Ezzelino Simone Bontorin – ci siamo attivati e abbiamo convocato una riunione per venerdì mattina richiedendo la presenza dei rappresentanti di Etra, dell’azienda Ulss, di Arpav, della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto. Della questione è stato informato il Prefetto”.

“Le vie di Romano d’Ezzelino coinvolte – precisa il Sindaco Simone Bontorin – sono comprese tra via Valsugana e la strada ss47 Valsugana a nord di via Martiri di Belfiore”.

“L’acqua che arriva nelle case dei cittadini grazie al servizio gestito da Etra è controllata, sicura e potabile – dichiara il Presidente di Etra Flavio Frasson”.

Verranno forniti successivi aggiornamenti relativi all’evolversi della situazione.