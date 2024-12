Attenzione a questa nuova tendenza tossica che sta invadendo le app di appuntamenti romantici: il carouseling

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella complessa giungla degli incontri moderni, i single devono fare i conti con comportamenti sempre più tossici. Dopo il ghosting, il love-bombing e il gatsbying, emerge una nuova tendenza che mina le dinamiche romantiche: il carouseling. Questa pratica, favorita dai social network e dalle app di incontri, rischia di intrappolare le persone in un ciclo frustrante e senza uscita.

Cos’è il carouseling?

Il carouseling si manifesta quando uno scambio di messaggi, inizialmente promettente, si trasforma in un loop infinito. Dopo un abbinamento su un’app di incontri, si avvia un contatto: la conversazione diventa sempre più frequente, si condividono aneddoti, dettagli personali e argomenti intimi. Tuttavia, il dialogo non porta mai a un vero incontro.

Sylvia Linzalone, esperta di incontri presso Finding The One, spiega al magazine The Stylist: “Gli utenti restano intrappolati in un ciclo infinito di messaggi senza mai incontrarsi realmente”. Questo fenomeno inizialmente crea un’illusione di vicinanza emotiva, spingendo l’altra persona a coinvolgersi, ma allo stesso tempo genera ansia. “Più tempo si passa a messaggiare, più cresce l’ansia all’idea di incontrarsi dal vivo”, aggiunge Linzalone.

Il risultato è che questa “bolla virtuale” di conversazioni perpetue compromette la salute mentale. Il passaggio dal mondo digitale a un incontro reale diventa quasi insormontabile. Secondo Linzalone, scambi prolungati di messaggi creano una vera e propria “trappola d’ansia”, rendendo più complicato fissare un appuntamento. Una conferma arriva dai numeri: un sondaggio dell’app Finding The One rivela che il 77% degli utenti si sente sempre più nervoso quando una conversazione non porta a un incontro concreto.

Questo comportamento alimenta incertezza e insicurezza. Chi subisce il carouseling può perdere fiducia in sé stesso e negli altri, arrivando a sentirsi un’opzione secondaria anziché una priorità. Se poi l’incontro viene finalmente fissato, il peso delle aspettative e dell’ansia diventa talmente opprimente che molti preferiscono annullare l’appuntamento, temendo una delusione.

Come evitarlo?

Per non cadere nella trappola del carosello di messaggi, è essenziale evitare che le conversazioni si trascinino troppo a lungo. Sylvia Linzalone consiglia di fissare un limite temporale: se dopo una settimana di scambi non è stato organizzato alcun incontro, è meglio prendere l’iniziativa o voltare pagina.

Un incontro anticipato aiuta a ridurre ansia e aspettative e permette di capire rapidamente se c’è una compatibilità reale. Valutare di persona se la connessione virtuale può trasformarsi in qualcosa di concreto è il modo più efficace per sottrarsi a questo circolo vizioso.