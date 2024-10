Ater di Vicenza, ad Asiago nuove unità abitative

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Efficientamento energetico di un immobile e il recupero di alcuni alloggi in via Matteotti, manutenzione straordinaria e il ricavo di due unità abitative in località Sasso. L’Ater di Vicenza ha investito quasi un milione di euro sul territorio di Asiago in alcuni interventi realizzati anche con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

L’inaugurazione si è tenuta, con il Presidente dell’Ater di Vicenza Valentino Scomazzon e il Sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, affiancati dalle autorità, all’immobile in località Sasso, in via Chiesa al civico 55, dove l’Ater è intervenuta con una manutenzione straordinaria nel primo piano dell’edificio che il Comune ha ceduto all’Azienda per ricavare due alloggi nei locali dell’ex scuola materna. Intervento realizzato in collaborazione con l’Amministrazione locale per la quota parte di lavori negli spazi comuni. Il piano rialzato continua ad ospitare il “Museo Grande Guerra 15-18”, nel piano superiore sono state ricavate due unità abitative, di 39 e di 45 metri quadrati utili (con una camera da letto) che sono in fase di assegnazione alle famiglie. Un investimento di oltre 300 mila euro per l’Ater, che ha sistemato gli alloggi e le cantine di pertinenza degli stessi e ha provveduto al rifacimento del vano scala e della copertura: lavori avviati ad inizio 2022 e conclusi quest’anno.

“L’intervento in località Sasso è una scommessa vinta – spiega il Presidente di Ater Vicenza Valentino Scomazzon – mia e del Sindaco Roberto Rigoni Stern perchè abbiamo voluto progettare e realizzare un intervento in una piccola frazione di Asiago per continuare a mantenere la residenzialità anche qui. Questi sono stati anni importanti di massima collaborazione tra l’Azienda e l’Amministrazione Comunale, che ci hanno permesso di ottenere buoni risultati con un impegno economico significativo”.

“Ringrazio l’Ater di Vicenza per gli sforzi compiuti in questi anni caratterizzati dai continui investimenti nella manutenzione e nello sviluppo delle nuove unità degli alloggi residenziali popolari – dice il Sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern – un lungo percorso che ha permesso di dare soddisfazione a molte famiglie che hanno richiesto gli alloggi”.

In via Matteotti invece al civico 94-96 l’Azienda vicentina di edilizia residenziale pubblica ha realizzato un intervento di efficientamento energetico su un immobile erp di 10 alloggi, di cui 8 già occupati: investimento di oltre 623 mila euro, lavori iniziati ad ottobre 2021 e conclusi a maggio 2023.

L’intervento di efficientamento energetico sull’immobile ha consentito una riduzione del 65% dell’indice di consumo di energia primaria totale e quindi un miglioramento della classe energetica degli immobili, dalla “F” alla classe “A2”.

Successivamente l’Ater ha dato il via ad un ripristino, manutenzione ordinaria, delle due unità abitative non locate (due bicamere di circa 60 metri quadrati ciascuna) che saranno assegnate prossimamente alle famiglie aventi diritto in base alla graduatoria vigente. Un’ulteriore spesa di 30 mila euro per la sistemazione delle murature, il rifacimento di bagni e arredi, le verifiche all’impianto elettrico.

La priorità degli interventi, in base alla diagnosi energetica degli edifici, si è indirizzata verso una riduzione complessiva delle dispersioni degli immobili riscaldati. In secondo piano l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata del tipo puntuale a parete (dotato di isolamento acustico e con recupero di calore tramite scambiatore ceramico) che permette il ricambio interno dell’aria e l’espulsione all’esterno di tutti gli agenti inquinanti. Per quanto riguarda gli interventi in particolare si tratta di isolamento delle pareti verticali, del solaio al piano terra e della copertura; della sostituzione degli infissi e, come detto, dell’installazione di un impianto di ventilazione meccanica a parete per ogni singolo alloggio dotato di isolamento acustico e recuperatore di calore ad alta efficienza.

“Gli interventi sono diversificati a seconda delle situazioni a dimostrazione della nostra professionalità – conclude il Presidente Scomazzon – in particolare in questi ultimi anni ci stiamo concentrando sul recupero ed efficientamento dei fabbricati esistenti, con interventi che consentono di ridurre i consumi energetici e quindi portano un beneficio economico direttamente alle famiglie con la diminuzione dei costi in bolletta. Come Azienda con questi progetti realizzati ad Asiago abbiamo dimostrato ancora una volta che il nostro impegno è focalizzato su tutto il territorio della Provincia”.

Ad Asiago sono 27 gli alloggi di proprietà Ater, comprensivi delle due nuove unità abitative in località Sasso.