Arriva anche a Vicenza PosteGoFresh: servizio di consegna refrigerata per alimenti freschi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Vicenza, 9 dicembre 2024 – Poste Italiane ha lanciato anche a Vicenza PosteGoFresh, il servizio innovativo di trasporto refrigerato per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online direttamente dai produttori di eccellenze enogastronomiche.

Il progetto, realizzato da MLK Fresh – una joint venture tra MLK Deliveries, controllata di Poste Italiane, e Mazzocco S.r.l. – combina la tecnologia per consegne programmate con la logistica del freddo, garantendo il mantenimento della temperatura controllata lungo tutta la filiera.

Oltre a Vicenza, PosteGoFresh è operativo in altre 38 province, tra cui Verona, Padova, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze, con un piano di espansione graduale su tutto il territorio nazionale.

Come funziona PosteGoFresh

I prodotti enogastronomici acquistati online viaggiano su automezzi refrigerati e vengono recapitati a casa del cliente, che può scegliere il giorno e l’ora di consegna. È possibile monitorare la spedizione in tempo reale o optare per il ritiro in un punto refrigerato alternativo all’home delivery.

Una strategia per l’eccellenza

PosteGoFresh rafforza la strategia di Poste Italiane, consolidando la leadership nella logistica grazie a una combinazione di flotta a temperatura controllata e tecnologia avanzata per soluzioni di consegna personalizzate. Inoltre, il servizio rappresenta un passo importante nel mercato eCommerce dei prodotti freschi, un settore triplicato in termini di quantità e valore negli ultimi quattro anni.

Per maggiori dettagli e per consultare l’elenco delle località servite, è possibile visitare il sito www.postegofresh.it.