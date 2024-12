Andrea De Carlo ospite della Bertoliana per presentare il suo ultimo libro

Mercoledì 18 dicembre alle 18 Andrea De Carlo sarà a palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, ospite della Biblioteca civica Bertoliana, per presentare il suo ultimo libro “La geografia del danno” (Nave di Teseo), in dialogo con Nicoletta Martelletto (Il Giornale di Vicenza).Il libro narra la storia di un segreto di famiglia che ne contiene altri, di una traversata oceanica dall’Italia al Cile e di un’emigrazione dalla Sicilia alla Tunisia in cerca di fortuna, di una ragazza cilena che arriva a Genova all’alba della prima guerra mondiale, di un giovane ingegnere navale che perde la testa per un’attrice di teatro, di una compagnia di commedianti sudamericani che cela talenti straordinari, di una coltellata che sfigura un uomo e distrugge una famiglia.Andrea De Carlo parte da una rivelazione sconvolgente per inoltrarsi in un’indagine che lo porta ai primi decenni del secolo scorso e poi ancora più indietro, alla fine dell’Ottocento. Poco alla volta, grazie a vecchie fotografie ritrovate, scritti, incontri e un lavoro di osservazione e deduzione, l’autore ricostruisce le vicende avventurose e drammatiche della sua famiglia. “La geografia del danno” è una storia vera raccontata come un romanzo, che pagina dopo pagina rivela quanto chi ci ha preceduti determini in parte chi siamo oggi.Andrea De Carlo è nato a Milano, dove si è laureato in Storia contemporanea. Ha vissuto negli Stati Uniti e in Australia, dedicandosi alla musica e alla fotografia. È stato assistente alla regia di Federico Fellini, co-sceneggiatore con Michelangelo Antonioni, e regista del cortometraggio “Le facce di Fellini” e del film “Treno di panna”. Ha scritto con Ludovico Einaudi i balletti “Time Out” e “Salgari”. Ha registrato i cd di sue musiche “Alcuni nomi” e “Dentro Giro di vento”. È autore di 23 romanzi, tradotti in 26 Paesi.Ingresso libero.