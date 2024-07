Anconetta, iniziati i lavori per la realizzazione di 24 posti bici coperti

Sono iniziati in viale Trieste, alla fermata del treno dell’Anconetta, i lavori per la posa della pensilina che doterà il parcheggio di 24 nuovi stalli coperti per le bici.L’intervento, dell’importo totale di oltre 25.400 euro – comprensivi di altre 13 rastrelliere già installate nei mesi scorsi nel territorio comunale – e della durata di circa 18 giorni, è l’ultimo nell’ambito dell’accordo quadro “Liberare energie urbane”, grazie al quale sono state finora collocate più di 500 rastrelliere in tutta la città, georeferenziate nel sistema SitVi (accessibile al link https://sit.comune.vicenza.it/, espandendo la voce Viabilità > Rastrelliere).«Con questi ulteriori 24 posti per le biciclette – dichiara l’assessore ai trasporti Cristiano Spiller – andiamo ad implementare i servizi a supporto della ciclabilità, verso forme di trasporto maggiormente sostenibili e favorendo gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. L’Anconetta è la seconda stazione per importanza nel territorio comunale, e punto cardine nei progetti di intermodalità auto-treno-bici su cui la nostra amministrazione ha scelto di puntare».