Anche le Ville Palladiane fra le mete turistiche consigliate dal Financial Times per il 2025

Il Financial Times ha inserito diverse mete italiane nella sua classifica delle “50 vacanze da fare nel 2025”, evidenziando esperienze uniche e suggestive. Tra queste spiccano il treno notturno da Bruxelles a Venezia, una notte in un faro a Ischia e una visita nella Sardegna dei Nuraghi.

Per un budget inferiore ai 150 euro, il quotidiano britannico consiglia il treno Wagons-lits da Bruxelles Midi, che attraversa Innsbruck, Ponte Gardena, le Dolomiti e Bolzano, per arrivare nella splendida Venezia.

Di tutt’altro tenore il lussuoso “La Dolce Vita Orient Express”, che propone itinerari all-inclusive di due o tre giorni in tutta Italia. Tra i percorsi suggeriti, il tracciato circolare da Roma Ostiense che tocca le grotte di Matera e risale verso Pescocostanzo, con prezzi a partire da 4.700 euro.

Pompei resta una destinazione “intramontabile”, grazie anche a recenti scoperte straordinarie, come gli affreschi della “Stanza nera”, raffiguranti scene della mitologia greca, e la sala dei banchetti di una casa sulla Via dell’Abbondanza.

Tra le esperienze più esclusive, il faro Punta Imperatore a Ischia, restaurato dal tedesco Tim Wittenbecher. L’hotel offre solo quattro camere, con prezzi intorno ai 220 euro a notte, un bar sul tetto e un ristorante intimo.

Per gli appassionati di architettura, il Financial Times raccomanda un tour delle ville palladiane di Vicenza, organizzato dall’operatore Martin Randall. Il viaggio di cinque notti include visite a capolavori come La Rotonda, La Malcontenta e Villa Emo.

Infine, l’articolo si chiude con una proposta per esplorare la Sardegna nuragica, accompagnati da Rupert Smith, classicista e guida escursionistica britannica, per un’immersione nella civiltà millenaria del II millennio a.C.