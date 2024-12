Amore senza età per i due novelli sposi più anziani del mondo: 100 e 102 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’amore non conosce limiti di età, e Marjorie Fiterman (102 anni) e Bernie Littman (100 anni) lo dimostrano perfettamente. Lo scorso maggio, nella loro casa di riposo in Pennsylvania, i due si sono uniti in matrimonio dopo nove anni di relazione. Questo evento li ha portati direttamente nel World Guinness Records come la coppia di sposi più anziana del mondo.

Entrambi avevano già avuto vite lunghe e ricche: si erano sposati con altri partner, con cui hanno condiviso più di 60 anni di matrimonio, prima di rimanere vedovi. Curiosamente, Marjorie e Bernie avevano frequentato la stessa università decenni fa, ma i loro percorsi non si erano incrociati fino a quando non si sono ritrovati, anni dopo, a una serata tematica organizzata dalla loro casa di riposo.

Il loro flirt è iniziato in una data speciale: lo stesso giorno in cui è nata una delle pronipoti di Bernie. Da allora, i due non si sono più separati.

La loro unione ha attraversato anche momenti difficili, come la pandemia di Covid-19, che hanno superato insieme con forza e amore. Secondo la nipote di Bernie, questo legame li aiuta a “mantenersi giovani l’uno con l’altro”.

Questo matrimonio rappresenta non solo un record mondiale, ma anche una toccante dimostrazione che l’amore può sbocciare e fiorire in qualsiasi momento della vita.