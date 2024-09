A Wine Next 3.500 operatori hanno incontrato 150 cantine d’eccellenza e produttori Horeca

Alla Fiera di Padova si chiude oggi con più di 3.500 operatori

qualificati provenienti in maggioranza dal Triveneto la due giorni di contrattazioni e degustazioni

Wine Next, quarta edizione di quello che è l’unico evento italiano a tema vino e spirits realizzato

per i soli professionisti del settore Horeca e organizzato da Fiera di Padova e Team Veneto degli

Agenti Wine and Spirits in un padiglione a ingresso gratuito. Gli operatori hanno potuto

rapportarsi direttamente con 150 espositori tra i quali c’erano le cantine più prestigiose d’Italia,

produttori dell’eccellenza vinicola nazionale, presenti anche con vini pluri premiati. Degustazioni e

affari hanno caratterizzato l’incontro che ha contato per la prima volta anche su 13 Masterclass. A

tenere le lezioni sono stati: il celebre ristoratore newyorkese di origine istriana Joe Bastianich,

Wolfgang Kloz direttore commerciale della Cantina Tramin, Francesco Montresor titolare di

Ottella, Nicola Frasson curatore Guida “Vini d’Italia” Gambero Rosso e Giampaolo Speri, Antonio

Guerra direttore vendite Compagnia del Vino, Andrea Posani Brand Ambassador Curatolo Arini,

Maurizio Caria capo barman del Pedrocchi di Padova, Luca Purelli sommelier professionista ed

esperto di vini italiani e internazionali, Daniele Balan titolare della distribuzione Balan e Manuel

Marconato Wine Specialist della stessa azienda, Alberto Lupetti giornalista di settore, Pietro Ratti

proprietario dell’omonima cantina e Nicola Giacomazzo.

Oltre che per cantine di altissimo livello, Wine Next 2024 è stata vetrina per una ventina tra

distillerie e distributori di champagne e spirits di tutto il mondo, che hanno avuto a disposizione un

bancone bar con due barman professionisti dell’associazione Aibes alle prese con i cocktails. La 4^

edizione è stata poi arricchita dalla presenza di Ho.re.tec, preview di espositori di food,

attrezzature e servizi dedicati al mondo della ristorazione: dai prodotti tecnici ai materiali di

reception, inclusa la società che mette in connessione digitalmente tutte le componenti Horeca

(dal punto vendita al distributore, dagli agenti all’industria).

“Il successo di questa edizione di Wine Next – commenta Nicola Rossi presidente di Padova Hall –

ha dimostrato una grande attenzione degli operatori professionali e degli opinion leaders per i

prodotti enologici e per quelli collegati al loro contesto di alta gamma, capaci di tenere alto nel

mondo la fama del Made in Italy e l’apprezzamento per le nostre aziende che guidano il mercato

internazionale. Essere presenti alla Fiera di Padova con vini, spirit e per la prima volta con una

selezione dell’edizione 2025 di Ho.re.tec (prodotti e attrezzature per il settore Horeca) ha

qualificato un’offerta unica nel suo genere nel panorama fieristico nazionale, grazie al B2B e alle

Masterclass offerte gratuitamente ai partecipanti. Questo e i significativi contatti avvenuti nelle

due giornate, hanno dimostrato che l’impegno della Fiera di Padova sta andando nella direzione

giusta, guardando verso innovazione, sostenibilità e sviluppo delle economie di settore. Stiamo

crescendo anche grazie al Centro Congressi che è tra i più belli e funzionali d’Italia e a nuovi criteri

fieristici e di specializzazione delle proposte”.

Tra i tanti assaggi di vini – tra cui i pluri premiati Amarone classico di Speri, l’Ornellaia di Tenuta

dell’Ornellaia, il Cabochon di Monterossa, il Colore di Bibi Graetz, il Nature di Monsupello o il

Vermentino Solosole di Poggio al Tesoro – anche l’anteprima delle etichette di due nuovi aperitivi

padovani (annunciato il proseguimento della serie) disegnate dallo Street artist padovano Tony

Gallo intervenuto alla prima giornata.